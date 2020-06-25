لينك اند كو 06 SUV تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – طرحت علامة لينك اند كو التابعة لجيلي سيارة SUV جديدة في الصين باسم 06.. وقد يكون الاسم مربكاً إذا ظننت أنه إشارة لحجم السيارة، لأنها في الواقع أصغر SUV في مجال لينك اند كو، حيث ستوضع أسفل موديلات 01 و02. سيارة 06 تحمل تصميماً مألوفاً لعلامة لينك اند كو بمصابيح أمامية منقسمة وشكل أكثر رياضية وشباباً مقارنة بموديلات العلامة الأخرى بفضل أبعادها ولمساتها البرتقالية على الشبك الأمامي والجنوط والسقف. داخلية السيارة تتميز بلوحة عدادات رقمية بالكامل وشاشة معلومات ترفيهية مركزية كبيرة، مع مزايا اختيارية مثل حساسات خلفية للركن ومصابيح ضباب وسقف بانورامي والمزيد. لينك اند كو 06 ستعتمد على محرك بنزين تيربو 3 سلندر 1.5 لتر بقوة 177 حصان وعزم 265 نيوتن.متر، متصل بجير مزدوج 7 ساعات، بالإضافة إلى محرك هجين بقوة إجمالية 190 حصان. Advertisements

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