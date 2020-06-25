نيسان تعلن عن خطة عمل لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند مدتها أربع سنوات

الخطة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام ومربح من خلال “الترشيد” و”تحديد الأولويات ومجالات التركيز”

تعزيز محفظة المنتجات وإطلاق 8 طرازات جديدة

طرح سيارات كهربائية وتقنيات متصلة بالإنترنت

الاستفادة الكاملة من التصنيع الإقليمي بما في ذلك الصادرات

نموذج تعاون التحالف لتعزيز التنسيق بين الشركاء بما في ذلك المنصات والخدمات والتوزيع المشترك

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان أفريقيا والشرق الأوسط والهند اليوم عن استراتيجية شاملة للمنطقة مدتها أربع سنوات وتندرج في إطار خطة التحول العالمية للشركة.

وتتماشى خطة أعمال منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند مع التوجّه العالمي المتعلّق بالترشيد وتحديد الأولويات ومجالات التركيز من أجل نقل النماذج والتقنيات الأساسية إلى منطقة تشكّل حوالى 10% من سوق السيارات العالمي.

وستعتمد الشركة على نقاط القوة الحالية لنيسان في المنطقة، بما في ذلك النمو المستمر في الأسواق الرئيسية والحضور الملفت للعلامة التجارية، إضافة الى تعزيز التعاون مع شركاء التحالف والاستفادة من التصنيع التوسعي والتنافسي في جنوب أفريقيا ومصر والهند ونيجيريا.

في هذا الإطار، قال رئيس العمليات أشواني غوبتا: “تعدّ أفريقيا والشرق الأوسط والهند منطقة مهمة وسنركّز فيها على الاستثمار في نقاط القوة الحالية بما في ذلك السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وطرح ثمانية منتجات جديدة في السوق. ومن خلال تعزيز الفعالية في عمل التحالف والتركيز على الكفاءات الأساسية، سنزيد من ربحية المنطقة خاصة في الأسواق الرئيسية التي تشمل الخليج وجنوب أفريقيا ومصر.”

من جهته، قال غييوم كارتييه، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند: “تتمتع منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند بإمكانيات هائلة وتعدّ من أكثر أسواق السيارات ديناميكية وتنوعاً في العالم. لقد أرست نيسان أسساً متينة للنمو المستدام من خلال جاذبية علامتها التجارية، وإرثها الراسخً وثقافتها وتاريخها الطويل في التعامل مع شركاء تجاريين متفانين من أصحاب الخبرة في مجال التجزئة والتصنيع.”

وأضاف كارتييه قائلاً: “سنستمر في التركيز على زيادة قيمة الأعمال على المدى المتوسط من خلال تلبية احتياجات عملائنا في جميع أنحاء المنطقة”.

وستتبع منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند استراتيجية التحول العالمية التي أعلن عنها الشهر الماضي الرئيس التنفيذي ماكوتو أوشيدا، والتي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام والاستقرار المالي والربحية بحلول نهاية السنة المالية 2023.

وتماشياً مع خطة نيسان العالمية، تم تركيز استراتيجية منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند على محوري “الترشيد” و”تحديد الأولويات ومجالات التركيز”:

1) الترشيد: إجراءات لتحسين التكلفة والكفاءة الإقليمية:

تعزيز محفظة المنتجات الإقليمية بنسبة 20%

زيادة القدرة التنافسية للمصانع المحلية من حيث التكلفة

البحث عن فرص التصدير من مصانع منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وتعزيزها

الاستفادة من الفرص الإضافية لتخفيض التكلفة الثابتة

2) تحديد الأولويات ومجالات التركيز: إجراءات للارتكاز على نقاط القوة الرئيسية في المنتجات والأسواق والتكنولوجيا:

المنتج:

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طرح 8 طرازات جديدة

تركيز حسب السوق على الطرازات والفئات الأساسية لتوجيه الاستثمار إلى المنتجات الأكثر ربحية

إيلاء الأولوية إقليمياً للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وطرازات السيدان المتاحة بأسعار قريبة إلى المتناول (فئة السيدان B)

السوق:

مواصلة التركيز على نقاط القوة الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية ومصر

الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة في أفريقيا وتركيا كسوقين زاخرين بالإمكانيات

إطلاق طرازات محلية بما في ذلك نافارا في جنوب أفريقيا وB-SUV في الهند

التكنولوجيا:

نشر تكنولوجيا التنقل الذكي من نيسان بصورة تدريجية، بما في ذلك e-POWER والسيارات الكهربائية والتكنولوجيات المتصلة.

تعزيز الرقمنة وتجربة العملاء.

وستستفيد منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند من نموذج التعاون العالمي الجديد للتحالف الذي سيعمل بموجبه جميع الشركاء (مجموعة رينو، وشركة نيسان موتورز المحدودة، وشركة ميتسوبيشي موتورز) على تعزيز أوجه التعاون من أجل دعم القدرة التنافسية والربحية للشركات الأعضاء.

وسيعزز نهج التحالف “الرائد-التابع” في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند الكفاءة والقدرة التنافسية في المنتجات والتقنيات بما في ذلك المنصات المشتركة والتكنولوجيا المتقدمة. وستبرز مزايا إضافية من خلال الخدمات المشتركة التي يتم شراؤها وتشمل التوزيع.

كما سيتمّ تطبيق مخطط “المنطقة المرجعية” العالمي حيث سيركّز شركاء التحالف على المناطق الأساسية كمرجع للأعضاء الآخرين. ففي منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند، ستكون نيسان المرجع في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا ومصر، ورينو المرجع في تركيا وشمال أفريقيا (باستثناء مصر)، على أن تتشارك الاثنتان المرجعيّة في الهند.

وأضاف كارتييه قائلاً: “تعدّ أفريقيا والشرق الأوسط والهند اليوم منطقة زاخرة بفرص النمو الكبير. وسنحوّل على مدار السنوات الأربع المقبلة هذه الفرص إلى واقع ملموس من خلال طرح المنتجات والخدمات والتقنيات المناسبة لإحداث تغيير إيجابي دائم في الأعمال بما يخدم شركاءنا وعملاءنا”.

أشويني غوبتا