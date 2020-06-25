آخر بنتلي مولسان تخرج من المصنع

الخليج ٣٦٥ نت – خرجت آخر مولسان من مصنع بنتلي مع انتهاء إنتاج الموديل رسمياً وصعود فلاينج سبير لدور السيارة الرائدة في مجال العلامة البريطانية الفاخرة. وقد تم تدشين بنتلي مولسان الحالية في مهرجان بيبل بيتش 2009 مع بدء المبيعات في 2010 ومنذ ذاك الحين وقد وصلت المبيعات الإجمالية للموديل إلى 7,300 سيارة. لتوديع مولسان، قامت بنتلي بتقديم إصدار 6.75 عبر قسم مولينر للعمليات الخاصة في 2020 مع صنع 30 نسخة فقط بزخرفات كروم خاصة ولمسات مميزة في التصميم. ويُذكر أنه بالإضافة إلى توقف مولسان، سيتوقف محرك V8 سعة 6.75 لتر الأيقوني والذي استمر في الإنتاج منذ 1959، مع تسجيل 180 حصان فقط للنسخة الأصلية وتحسن القوة على مدار العقود إلى 530 حصان حالياً. Advertisements

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