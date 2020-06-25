الوعلان للسيارات تضمن لعملاء جينيسيس راحة البال في كل عملية شراء

يمكن للعملاء الاستفادة من الباقات الخاصة بمجموعتها من السيارات والتي تشمل ضمان الشركة المصنعة غير المحدود لمدة خمس سنوات وخدمات Genesis Concierge

الخليج ٣٦٥ نت – تقدم الوعلان للسيارات، الموزع الرسمي لسيارات جينيسيس في الرياض، المملكة العربية السعودية، للعملاء مجموعة كاملة من العروض والباقات والتجارب التي تشمل مجموعتها من السيارات، والتي تضمن راحة البال للعملاء في الظروف الحالية.

ويمكن للعملاء الاستمتاع بمزايا عديدة وجذابة والتي تخص مجموعة سيارات جينيسيس وتمنحهم المزيد من الأسباب لشراء الطرازات المفضلة لهم من جينيسيس. ولضمان حصول عملاء جينيسيس على أفضل تجربة للشراء وامتلاك السيارة دون متاعب، فإن كل طراز يتضمن عقد خدمة لمدة خمس سنوات و100 ألف كيلومتر، يغطي أعمال الصيانة.

تشمل المزايا الإضافية أيضًا ضمان الشركة المصنعة غير المحدود لمدة خمس سنوات، والذي يضمن ثقة العملاء أثناء الشراء، بالإضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات لضمان راحة البال.

وإضافة إلى ذلك، ولفترة محدودة فقط، يمكن للعملاء، الاستفادة من العرض الذي يتضمن تقديم دفعة أولى بنسبة 50 في المائة على طراز Genesis G80، فيما تكون الدفعة الثانية مستحقة بعد عامين.

يمكن للعملاء الذين يتوجهون لشراء أحد طرازات جينيسيس من الوعلان للسيارات أيضًا الاستفادة من خدمات Genesis Concierge، والتي تتوفر عند شراء طرازات مختارة (لا تشمل طراز G70)، وتتيح امتيازات إضافية.

مزايا مخصصة

يمكن للعملاء الاستفادة من مجموعة من المزايا المخصصة والتي تشمل إجراءات السفر الشخصية. حيث سيساعدك فريق متخصص في ترتيب رحلتك، ابتداءً من ترتيبات الطيران وحجوزات الفنادق إلى الترجمة الشفوية والتحضير للتأشيرة.

وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فستقدم خدمة Genesis Concierge المميزة أيضًا معلومات عن المطاعم بالإضافة إلى المساعدة في الحجوزات لضمان أن تكون هذه المناسبات دون أي صعوبات.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن عشاق الجولف من الاستفادة من خدمة الجولف المرافقة، مع توصيات بشأن أفضل المنتجعات في المنطقة، وتزويد العملاء بخدمات حجز سريعة وفعالة.

دلل نفسك

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ضمن خدمات Genesis Concierge، يتوفر فريق متخصص لتقديم الخدمات والحجوزات فيما يتعلق بالمطاعم والفنون والرياضة والترفيه.

وابتداءً من التعرف على آخر المستجدات عن الفعاليات والحفلات الموسيقية – ستساعد خدمات Genesis Concierge العملاء على الحجز واختيار أفضل الأماكن في المتاحف والمعارض الفنية والمعارض المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع خدمات Genesis Concierge بإمكانية الوصول إلى شبكة تسوق عالمية، والتي تساعد على التوصية بالمنتجات والهدايا الملائمة للمناسبات الخاصة.

حماية شخصية

ابتداءً من العناية الطبية في الخارج، سيقوم موظفو جينيسيس المدربون تدريبًا عاليًا بتوفير الرعاية اللازمة ضمن جميع الخطوات اللازمة لضمان استشارة سريعة في الخارج في أي من المستشفيات الشريكة المعتمدة.