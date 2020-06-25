جيلي هاويوي SUV تنطلق رسمياً في الصين

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت جيلي هاويوي في السوق الصيني رسمياً، وهي أكبر SUV لجيلي حتى الآن بداخلية 5 أو 7 ركاب وتصميم خارجي جذاب. ملامح التصميم مستوحاة من جيلي ايكون الجديدة، خاصة الرفارف وتصميم الداخلية.. كما صرحت جيلي أن السيارة ستتوفر بهيئة الـ 7 مقاعد المنفصلة -على خلاف هيئة الـ 7 مقاعد بأريكة خلفية-، وهي إضافة جيدة للموديل. وتستمد هاويوي قوتها من محرك تيربو 1.8 لتر بقوة 184 حصان وعزم 300 نيوتن.متر، متصل بجير مزدوج 7 سرعات. في الداخلية نرى شاشة معلومات ترفيهية مركزية 12.3 إنش مع لوحة عدادات LCD قياس 12.3 إنش وأحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق من جيلي. Advertisements

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