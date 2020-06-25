تصدر كيا ودودج في دراسة جودة السيارات لعام 2020

الخليج ٣٦٥ نت – أصدر مركز J.D.Power البحثي المرموق أحدث دراساته لجودة السيارات لعام 2020 ببعض النتائج المثيرة، حيث حصلت كيا ودودج على المركز الأول بالتعادل!

تفوق كيا هنا غير مفاجئ بل اعتدنا عليه في دراسات الجودة على مدار الأعوام الماضية، ولكن صعود دودج للمركز الأول بالتعادل هو مفاجأة لعدة أسباب، منها أن دودج لم تطرح موديل جديد كلياً لفترة طويلة، ومعظم سياراتها الحالية تعتمد على منصات وتقنيات قديمة نسبياً، مع العلم أن أغلب المشاكل التي يتم تسجيلها في دراسة الجودة تأتي من التقنيات العصرية وأنظمة المعلومات الترفيهية الحديثة بشكل خاص وتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي والشاشات اللمسية والبلوتوث وما إلى ذلك، ما قد يفسر تفوق دودج الحالي.

دودج هي أول علامة أمريكية تصعد للمركز الأول -ولو بالتعادل- في تاريخ الدراسة الممتد لـ 34 عاماً، بـ 136 مشكلة لكل 100 سيارة خلال الـ 90 يوم الأولى من امتلاك السيارة.

في المركز الثاني بالتساوي نرى شيفروليه ورام بـ 141 مشكلة لكل 100 سيارة، ثم جينيسيس وميتسوبيشي وبويك.

في المركز الأخير نرى تيسلا ولا مفاجأة كبيرة هنا، كلما ازدادت السيارات تعقيداً من الناحية التقنية، كلما ازدادت المشاكل المسجلة لأنظمتها المختلفة، وهنا مع تيسلا نرى 250 مشكلة لكل 100 سيارة جديدة.

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