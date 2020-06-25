طريقة الترتيب الآمن للأمتعة في السيارة أثناء السفر.. وقاية من الحوادث

الخليج 365 - وكالاتالخميس 2020/6/25 05:57 م بتوقيت أبوظبي
شدد خبير السيارات الألماني يورجن بنته على ضرورة تخزين الأمتعة في السيارة بشكل صحيح للحفاظ على سلامة وأمان القيادة أثناء السفر، وتجنب الحوادث العارضة.
وأوضح بنته أنه ينبغي وضع الحقائب والأغراض الثقيلة في صندوق الأمتعة بحيث تكون ملاصقة لظهر المقاعد الخلفية بقدر الإمكان.
وينبغي تأمين كل الأمتعة بالأحزمة أو الشبكات، وذلك لمنع انزلاق الأمتعة أثناء إجراء مناورات الكبح على سبيل المثال.
وأشار بنته إلى أن أنظمة الحماية، التي يتم تركيبها بين صندوق الأمتعة والمقاعد الخلفية في الموديلات الكومبي.
وتعمل تلك الأنظمة على منع تطاير الحقائب لدى مناورات الكبح الشديدة، والتي قد تشكل خطرا على حياة الركاب.
وفي حال عدم استعمال هذه الأنظمة، يتعين ألا يزيد ارتفاع الأغراض في صندوق الأمتعة عن مستوى ارتفاع المقاعد الخلفية.
أما الأغراض الصغيرة كالمفاتيح والهواتف فينبغي تخزينها في الأدراج المخصصة لها أو في صندوق التابلوه.
وينبغي مراعاة تخزين صندوق الإسعافات الأولية ومثلث التحذير في موضع يسهل الوصول إليه في حالات الطوارئ.
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