التكنولوجيا المتقدمة في السيارات نقمة أم نعمة؟ إجابات صادمة

اعترف ملاك أكثر من 87 ألف سيارة طراز 2020 أن السيارات ذات التكنولوجيا المتقدمة باتت "نقمة" في عصرنا الحالي، لأنها تزيد من احتمالات المعاناة من مشكلات معقدة لا توجد في السيارات البسيطة.



وأظهر مسح أجرته شركة "جيه.دي باور" المتخصصة في دراسات السوق في الولايات المتحدة أنه كلما زادت الخصائص التكنولوجية المتقدمة في السيارات الجديدة زادت احتمالات معاناة مالك السيارة الجديدة من مشكلاتها خلال أول 3 شهور من شرائها.

وشمل المسح الذي أجرى خلال العام الحالي أكثر من 87 ألف مالك للسيارات من طراز 2020 خلال أول 3 شهور من شراء السيارة، حيث كشف البحث عن زيادة عدد المشكلات التي تعرض لها أصحاب السيارات مقارنة بنتائج المسح في العام الماضي.

وبحسب نتائج المسح فإن العام الحالي شهد ظهور 166 مشكلة لكل 100 سيارة جديدة مقابل 93 مشكلة لكل 100 سيارة في العام الماضي.

وقال دوج بيتس رئيس قطاع السيارات في شركة "جيه.دي باور" والمسؤول السابق في شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل، إن هذه الأرقام غير قابلة للمقارنة الدقيقة لأن الشركة غيرت الأسئلة التي وجهتها للعملاء خلال العام الحالي.

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وتضمنت الأسئلة الجديدة، استفسارات عن الخصائص الأحدث في السيارات مثل وجود حساس غير معتاد لصندوق السيارة، وبعض الخصائص الدقيقة في نظام المعلومات بالسيارة.

واتضح أنه كلما زادت التقنيات المتقدمة في السيارة "زادت فرص ظهور المشكلات فيها".

وأشار بيتس إلى أن هذه القاعدة هي التي تفسر لماذا تحتل السيارات الفارهة مرتبة متدنية نسبيا في تصنيف جيه.دي باور لجودة السيارات خلال السنوات الأخيرة.

واحتلت سيارات جينسيس الفارهة التابعة لمجموعة هيونداي الكورية الجنوبية المركز الثاني من حيث عدد المشكلات حيث سجلت 142 مشكلة لكل 100 سيارة.

وظهرت 159 مشكلة في كل 100 سيارة من إنتاج لكزس للسيارات الفارهة والتابعة لمجموعة تويوتا اليابانية و162 مشكلة لكل 100 سيارة من سيارات كاديلاك الأمريكية.

وكان متوسط عدد المشكلات بالنسبة لجميع السيارات هو 166 مشكلة لكل 100 سيارة.