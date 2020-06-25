مفاجأة جنرال موتورز.. سيارات تتلقى الأوامر صوتيا

بدأت شركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز إضافة خصائص المساعد الشخصي الرقمي الذي يعمل بالأوامر الصوتية "اليكسا" من شركة أمازون إلى سياراتها.



وتعهدت الشركة بأن تكون هذه الخدمة الجديدة متاحة في جميع سياراتها خلال النصف الثاني من العام الحالي.

زتتيح تكنولوجيا أليكسا الكثير من الخصائص مقارنة بتطبيقي السيارات آبل كار بلاي من شركة أبل وأندرويد أوتو من جوجل.

ويأتي ذلك بفضل خاصية التعرف الصوتي في أليكسا وقدرته على تشغيل العديد من التطبيقات بالأوامر الصوتية بما يسهل التعامل معه واستخدامه أثناء القيادة.

Advertisements

ومن أشهر التطبيقات المتاحة مع اليكسا خدمات البث المباشر للمواد الترفيهية مثل سيريوس إكس إم. وسبوتيفاي وباندورا وأمازون ميوزيك.

ويمكن استخدام أليكسا لطلب المشتريات من موقع أمازون للتجارة الإلكترونية ومتابعة خط سير الطلب وإضافة سلع جديدة إلى قائمة المشتريات اثناء قيادة السيارة.

كما يمكن استخدام اليكسا أثناء القيادة لإجراء المكالمات الهاتفية بالأوامر الصوتية أو التعرف على حالة الطقس أو البحث عن أقرب محطة وقود في المنطقة.

كما يرتبط أليكسا مع نظام الملاحة "اون ستار" من جنرال موتورز بسلاسة بحيث يساعد السائق في تحديد خط سيره مع كل دوران على الطريق.

كما يمكن ربط أليكسا بحزمة تطبيقات المنزل الذكي بحيث يتم استخدامه في فتح باب الجراج أو إشعال النور او تعديل درجة حرارة نظام التكييف في المنزل عن بعد وباستخدام الأوامر الصوتية.