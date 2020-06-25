بالصور.. شاهد احتفالية "لوتس" البريطانية بـ"أكزيج الرياضية"

احتفلت ماركة لوتس البريطانية المصنعة للسيارات الرياضية بذكرى 20 عاما على طرح طراز Exige Series 1، الذي ظهر للمرة الأولى في عام 2000.

وحسب ما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن لوتس، طرحت نسخة جديدة خاصة من هذا الطراز توثق بها الذكرى الـ 20 على طرحه.

ومنحت لوتس هذه النسخة الخاصة من الطراز اسم Exige Sport 410، وأضافت له مجموعة من السمات التي توثق بها تميزه عن مختلف الموديلات الأخرى، مثل طباعة الذكرى الـ 20 لطرح الطراز على هيكل السيارة الخارجي من الجانب والخلف.









كما أعلنت لوتس أنها توفر هذه النسخة الخاصة من طراز Exige بمجموعة من الألوان المميزة، مثل لون البرتقالي الكروم، والأزرق الليزر، والأحمر الـ Calypso.

كما منحت لوتس هذه النسخة المميزة من الطراز مجموعة من القدرات التقنية الغير تقليدية، مثل نظام صوتي من طراز DAB يعمل بالبلوتوث، ونظام سيطرة على التسارع، وعجلة قيادة مغطاة بجلود Alcantara.









وستعمل هذه النسخة الخاصة من طراز لوتس Exige Sport 410 بمحرك سوبر تشارج، من فئة V8 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 410 حصان، مع عزم دوران 420 نيوتون متر، وناقل سرعة مزود بـ 6 سرعات.

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وستوفر لوتس النسخ المطروحة من هذه النسخة الخاصة للبيع بتكلفة تبدأ من 79,900 ألف جنيه إسترليني.

أسرع السيارات من ماركة "لوتس"

وسبق أن قدمت ماركة لوتس البريطانية مجموعة مميزة من السيارات فائقة السرعة، قدم موقع "سوبر كارز" أبرزها في تقرير سابق.

بدأه بطراز لوتس Evija، الذي يعمل بمحرك كهربائي مهجن ينتج قوة تصل لـ 2000 حصان، وهو يعتبر أسرع طراز سبق وأن طرحته ماركة لوتس، ويمتلك هذا الطراز قدرة تسارع من صفر لسرعة 60 ميل في الساعة خلال 3 ثواني، وتصل سرعته القصوى لـ 200 ميل في الساعة ويتوفر بتكلفة تصل لـ 2.1 مليون دولار.

بعد ذلك جاء ضمن قائمة الموقع طراز لوتس 3-Eleven، الذي يتوفر بمحرك ينتج قوى تصل لـ 500 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.9 ميل في الساعة، وتصل سرعته القصوى لـ 180 ميل في الساعة.

وجاء ضمن قائمة الأسرع من ماركة لوتس، طراز Exige Cup 430، الذي يعمل بمحرك سوبر تاشرج، قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.2 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 170 ميل في الساعة.

واختتم الموقع قائمته بطراز لوتس Exige Sport 410، الذي يتوفر بمحرك من فئة V6 بسعة 3.5 لتر، وينتج قوة 389 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.3 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 180 ميل في الساعة.



