بالصور.. أفضل السيارات العائلية في السعودية خلال 2020

تفاضل العائلات السعودية بين أحدث طرازات السيارات العائلية التي يمكن أن تجمع بين مزايا الرفاهية والراحة الداخلية والسلامة والاستهلاك الاقتصادي أو المعقول للوقود والتصميم الخارجي المميز.

وهناك العديد من الموديلات العائلية المميزة المطروحة في السوق السعودي خلال 2020، وترصد ”الخليج 365” في هذا التقرير أفضل السيارات العائلية التي يمكنك اقتناء واحدة منها وفقًا لتفضيلاتك، وهي كالآتي:





1- أودي Q5

هذا الوحش الألماني ينتمي إلى فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة الفاخرة التي توفر أداءا جذابا وتتميز بتصميم داخلي فخم واسع.

السيارة تتميز بالثبات القوي على الطريق ومثبت سرعة، هذا بخلاف الخيارات الداخلية الواسعة التي تشمل قمرة القيادة الافتراضية من أودي و تحة سقف بانورامية وشحن الأجهزة اللاسلكية ونظام صوتي فاخر بعدد 19 مكبر صوت وراديو ستالايت وخدمة الواي فاي.

تتنوع السيارة ما بين محرك 4 إلى 6 سلندر تيربو بسعة تتراوح بين 2000 إلى 3000 سي سي، وقوة محرك تبدأ من 248 حتى 349 حصان.

وتم طرح السيارة في السوق السعودية بسعر يبدأ من 262 ألف حتى 315 ألف ريال (70.75 – 85.04 ألف دولار).





2- تويوتا لاندكروزر

الأمان أولا هو شعار السيارة اليابانية ذات التصميم الخارجي المفعم بالقوة، فهي توفر حزمة حزمة خصائص مميزة للسلامة منهاوسائد هوائية أمامية وخلفية وجانبية ونظام الفرملة المساعد BAونظام التحكم بثبات المركبة VSC ونظام التحكم بالجر الفعال ATRC ونظام أمان ما قبل التصادم PCS.

أما داخليا فهي تمتاز بالرفاهية فم خلال شاشة بمقاس 10.1 أنش يمكنك التنقل بين عناصر التحكم، ومدعومة بنظام الصوت والترفيهJBL الاختياري VXR GTS بمقاس 9 أنش.

تأتي السيارة بمحرك بقوة تبدأ من 232 إلى 362 حصان، وعزم يصل إلى 615 نيوتن – متر، وتسارع من الصفر حتى 100 كيلو في غضون مدة تبدأ من 7 ثواني.

يبدأ سعر تويوتا لاندكروز ذات الفئات الخمسة من 188 ألف حتى 316 ألف ريال (50.75 – 85.32 ألف دولار).





3- فورد إكسبيدشن 2020

تجمع السيارة الأمريكية بين الانسيابية في التصميم الخارجي والراحة الكبيرة في المقصورة واتساع المقاعد الخلفية، إلى جانب الأداء القوي فهي مزودة بمحرك V6 بقوة تتراوح بين 375 إلى 400 حصان.

ويتحرك سعر السيارة حسب فئاتها بين 195 ألف إلى 237 ألف ريال (52.6 – 64 ألف دولار).





4- كرايسلر باسيفيكا

هي سيارة دفع رباعي ذات ثمانية مقاعد تتميز بالتصميم الخارج الرياضي، ولا يقل التصميم الداخلي أناقة عنه، حيث مزودة بلوحة أجهزة القياس الرقمية، وخاصية نظام التخزين Stow ‘n Go الذي يتيح طي مقاعد الصف الثالث بسهولة في الأرضية لتوفير مساحة أكبر.

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تتمتع السيارة بمحرك بنتاستار V6 سعة 3.6 لتر مع قوة 287 حصان، ويتراوح سعرها بين 151 ألف إلى 181 ألف ريال (40.8 – 48.9 ألف دولار).





5- لينكولن نافيجيتور

هي سيارة من الطراز الفريد الذي يمزج بين التصميم الخارجي الراقي وإمكانيات متطورة، لاسيما بعد إضافة تحسينات لها من خلال تزويدها بعتبات جانبية كهربائية.

وتضم مقاعد أمامية مزودة بخاصية التدفئة والتهوية، إلى جانب لوحة شحن لاسلكية متوافرة بجميع الفئات.

وهناك 7 فئات للسيارة ولكنها مزودة بنفس إمكانيات المحرك الذي يتميز بسعة 3.5 لتر بعدد 6 سلندر وقوة 450 حصان.

يبدأ سعر السيارة من 273 ألف وصولا إلى 375 ألف ريال ( 73.7 – 101.25 ألف دولار).





6--شيفورلية ترافيوس

يتسم الجيل الجديد من شيفورلية ترافيوس بالتصميم الجرئ لكونها أكبر وأعرض من التصميم السابق، والأضواء الأضواء الأمامية أصبحت أرفع وأضيق بشكل مستطيل بمنحنى إلى جانب السيارة..

أما على صعيد أداء السيارة فهي تتيح التنقل بين نظام الدفع الأمامي والرباعية، ومزودة بالمحرك الجديد V6 البالغ سعته 3.6 لتر ويضخ قوة 310 أحصنة وعزم دوران 360 نيوتن-متر.

ويتحرك نطاق سعر السيارة بين 121 ألف حتى 190 ألف ريال (32.7 – 51.3 ألف دولار).





7- هيونداي باليسايد

السيارة الكورية ذات التصميم الخارجي الضخم تتمتع بمزايا عديد بدءا من التمتع بمكابح تلقائية لحالات الطوارئ، مرورا بفتحة السقف المزدوجة والمقاعد المزودة بخاصية التدفئة والتهوية، وسبعة منافذ USB موزعة حتى الصف الثالث بالسيارة.

وتتمتع السيارة بمحرك V6 سعة 3.8 لتر، والذي يولد قوة 291 حصان، وعزم يصل إلى 355 نيوتين – متر.

ويبدأ سعر السيارة ذات الفئات الخمسة من 125 ألف ريال وصولا إلى 175 ألف ريال (33.75 – 47.25 ألف دولار).





8- هوندا بايلوت

هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات يمكنها استيعاب 8 أشخاص بشكل مريح.

تتميز السيارة بمستويات الأمان العالية، إذ تحتوي على كاميرا رؤية خلفية متعددة الزوايا وأجهزة استشعار الوقوف الأمامية والخلفية، وإنذار أمامي لتفادي للاصطدام والفرامل التلقائية في حالات الطوارئ.

السيارة مزودة بمحرك 3.5 V6 4WD الذي تصل قوته إلى 280 حصان وعزم 355 نيوتن – متر، ويتراوح سعر السيارة بين 130 ألف و160 ألف ريال (35.1- 43.2 ألف دولار).