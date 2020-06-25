بالأسماء.. 5 علامات تتصدر مبيعات السيارات في أوروبا

كتب: باسل الحلواني

أظهرت البيانات الصادرة عن اتحاد مصنعي السيارات في دول الاتحاد الأوروبي، العلامات الأكثر مبيعاً في سوق السيارات الأوروبية، خلال أول 5 أشهر من عام 2020 الحالي.

وجاء في مقدمة العلامات الأكثر مبيعاً، في دول الاتحاد الأوروبي علامة فولكس فاجن، بواقع 884 ألف مركبة، مقارنة بـ 1.4 مليون مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت نسبته 37.1%.

وفي المركز الثاني جاءت مجموعة بيجو ستروين، في المركز الثاني، بعدما تمكنت من بيع 524.2 ألف مركبة، خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 987.7 ألف مركبة خلال نفس الفترة من 2019،على أساس سنوي، بمعدل تراجع 46.9%.

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وحلت مجموعة رينو، في المركز الثالث، بعدما سجلت إجمالي مبيعات في الاتحاد الأوروبي بلغ 345 ألف

مركبة مقارنة بـ 667 ألف مركبة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 48.3%.

وتمكنت مجموعة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، من بيع 237.1 ألف مركبة في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، لتحتل بذلك المركز الرابع، مقارنة بـ 362.46 ألف مركبة على أساس سنوي، بتراجع 34.6%.

وفي المركز الخامس جاءت علامة BMW، بعدما باعت 219.8 ألف مركبة في الشهور الخمسة الأولى من 2020، مقارنة مع 325.4 ألف خلال الفترة نفسها من عام 2019، بتراجع نسبته 32.5%.