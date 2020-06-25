جاجوار تكشف عن موديل 2021 من سيارتها الكهربائية I-Pace

أعلنت عملاق صناعة السيارات الإنجليزية الفارهة "جاجوار"، عن موديل 2021 من أيقونتها I-Pace الكهربائية بتقنيات جديدة وتصميم محدث بشكل طفيف.

وتتوافر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات I-Pace، في السوق البريطانية بسعر يبدأ من 65 ألف و195 جنيه استرليني.

حصلت I-Pace الجديدة على نظام ترفيهي Pivi Pro الجديد، والذي يوفر الوصول إلى وظائف مختلفة وعرضها على شاشة لمسية قياس 10 بوصة، بالإضافة إلى شاشة سفلية مقاس 5 بوصة، وشاشة أجهزة قياس رقمية قياس 12.3 بوصة.

ويتوافر بالسيارة بشكل اختياري شاحن لاسلكي يقع أسفل الكونسول الوسطي، في حين توفر حزمة الهاتف الذكي دعماً لأندرويد أوتو وأبل كاربلاي والبلوتوث بشكل قياسي يمكنها إقران هاتفين في آن واحد، كما توفر بطاقتي SIM مدمجة مع خطة بيانات 4G مجانية تتيح

لمستخدمها الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية.

وزودت السيارة بنظام كاميرا بزاوية 360 درجة بشكل قياسي، بالإضافة إلى تحسين الرؤية الخلفية باستخدام مرآة ClearSight الرقمية والتي تستخدم كاميرا واسعة الزاوية مدمجة في الهوائي المثبت على السقف.

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كما تم تحديث نظام Meridian الصوتي الاختياري ليحصل على سماعتين إضافيتين، وبذلك يصبح المجموع 16 سماعة ومضخم صوت واحد، بالإضافة إلى نظام تنقية هواء المقصورة المحدث، والذي يُمكنه تصفية هواء المقصورة قبل بدء القيادة.

تتوفر جميع إصدارات السيارة بحزمة Black الجديدة، والتي تتميز بلمسات ملونة لأجزاء معينة مثل محيط الشبك الأمامي اكرومي وأطراف النافذة من الساتان الكرومي، وأغطية المرآة الجانبية ومشتت

الهواء الخلفي الرمادي، كما تضيف حزمة Black شعار خلفي أسود لامع، وبالحديث عن الألوان، فستحصل السيارة على خيارات طلاء جديدة لتشمل أحمر كالديرا وأزرق بورتوفينو ورمادي ايجر، كما تتوفر خيارات جنوط إضافية أيضاً.

وتعتمد I-Pace الكهربائية على شاحن بقدرة 11 كيلووات بشكل قياسي، والذي يتيح شحن السيارة لتسير مسافة 53 كم في الساعة، في حين تستغرق عملية الشحن الكاملة 8.6 ساعة عند استخدام صندوق حائط بقدرة 11 كيلووات، أو 12.75 ساعة عبر صندوق حائط بقدرة 7 كيلووات، والذي يوفر نطاق كهربي يصل إلى 35 كم لكل ساحة شحن، أما إذا حصلت على شاحن بقوة 50 كيلووات، فيمكنك الحصول على 63 كم من النطاق في 15 دقيقة أو 126 كم بشاحن 100 كيلووات.

تستمد السيارة قوتها من محركين كهربائيين بقوة إجمالية قدرها 400 حصان و696 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين توفر البطارية بقدرة 90 كيلووات نطاقاً إجمالياً يبلغ 470 كم للشحنة الكاملة.