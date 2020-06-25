تعرف على فرق نسب توفير الوقود في بطاقة اقتصاد وقود السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن بطاقة اقتصاد الوقود تهدف إلى تعريف المستهلك باقتصاد الوقود (كفاءة الطاقة) في السيارات، ومساعدته على اختيار السيارة ذات اقتصاد الوقود المرتفع.

وأبان المركز السعودي أن بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات تنقسم إلى سبع مستويات، أعلاها “ممتاز بلس” ومعرف باللون الأخضر الداكن، وأدناها سيئ جداً ومعرف باللون الأحمر.

وأضاف أن هناك توفير في كمية استهلاك الوقود لكل مستوى (لون) من المستويات السبعة في بطاقة اقتصاد الوقود، وأن هذه النسبة تتراوح بين 4.5% و5.5%.

وأشار المركز إلى أنه يمكن للمستهلك التأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة من خلال تطبيق “تأكد” على الأجهزة الذكية، كما يمكنه التعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع “لتبقى” (taqa.gov.sa).

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الجدير بالذكر أن “بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات” تأتي بشكل إلزامي لكل السيارات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق، والتي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوجرام.