عرض التمويل التأجيري على سيارات هيونداي 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، تملك سيارتك الآن عبر التمويل التأجيري من بنك البلاد بالتعاون مع شركة محمد يوسف ناغي ولا تفوت العروض المنافسة على سيارات هيونداي. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. مميزات العرض: Advertisements بدون رسوم إدارية

هامش ربح تنافسي

بدون دفعة أولى

تأمين شامل الشروط والأحكام: يسري العرض حتى 30 يونيو 2020م

تطبق الشروط و الاحكام

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