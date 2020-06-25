فولكس واجن تسعى لشراء عملاق تأجير السيارات يوروبكار

الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً لمصادر مطلعة، فإن مجموعة فولكس واجن تُجري محادثات لشراء عملاق تأجير السيارات الفرنسي يوروبكار، في صفقة من شأنها أن تسمع لصانعة السيارات الألمانية بالاستفادة بشكل أفضل من أسطولها.

يذكر أن يوروبكاركانت تواجه مشاكل مالية خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي تسبب في تقليل الطلب على تأجير السيارات، وهو الأمر الذي جعل شركات أخرى مثل هرتز تعلن عن افلاسها، والجدير بالذكر أن فولكس واجن كانت تملك يوروبكارمن قبل، لكنها اختارت بيعها لشركة الاستثمار Eurazeo في 2006.

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ووفقاً لأحد المصادر، فقد تواصلت فولكس واجن بالفعل مع Eurazeo للتعبير عن اهتمامها، لكنها لا تزال محادثات أولية، وليس لدينا طريقة لمعرفة ما إذا كانت الصفقة ستتم بالفعل، في حين يبلغ رأس مال الشركة 390 مليون يورو (1.65 مليار ريال)، إلا أنها لديها صافي ديون يبلغ مليار يورو (4.24 مليار ريال) حتى نهاية مارس الماضي، وهو ما قد يجعل إعادة شراء فولكس واجن لها بخصم كبير، مقارنة بـ 3.32 مليار يورو (14 مليار ريال) حينما قامت ببيعها منذ حوالي 14 عام.

يذكر أنه في الشهر الماضي، ذكرت شركة يوروبكارأنها حصلت على حزمة تمويلات بقيمة 307 مليون يورو (1.3 مليار ريال)، بما في ذلك قرض بقيمة 220 مليون يورو (930 مليون ريال) مضمون بنسبة 90% من قبل فرنسا، فقط للبقاء على قيد الحياة خلال أزمة فيروس كورونا، في حين أنه إذا تمت صفقة شراء فولكس واجن لها، فقد تتجن يوروبكار نفس مصير هرتز.