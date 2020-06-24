موجز العين للسيارات.. رحلة جاجوار E-Type وأفضل السيارات المستعملة

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حقق طراز جاجوار E-Type ثورة في صناعة السيارات الرياضية بعد الكشف عنه للمرة الأولى، بالنظر لكونه من أوائل الموديلات القادرة على الوصول بسرعتها القصوى لـ150 ميلا في الساعة.

تحتفل روسيا سنويا بعيد النصر على النازية في اليوم الثامن من شهر مايو كل عام، وخلال العام الجاري، كانت الذكرى الـ75 لهذا النصر، غير أن روسيا أجلت الاحتفال به لليوم الـ24 من يونيو/ حزيران الجاري بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

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ضمن فئات السيارات السيدان، تمتلك صناعة السيارات الأمريكية مجموعة مميزة من الموديلات، أبرزها طراز كاديلاك CTS-V، الذي تطرحه شركة جنرال موتورز الآن لأكثر من عقد بالأسواق.

منذ الكشف عنه رسميا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتستمر السمات المميزة في الظهور عبر شاحنة تسلا سايبر تراك الجديدة.

دخلت دول العالم رسميا في مرحلة التعافي من أثار تفشي فيروس كورونا، ويشمل ذلك أسواق السيارات بمختلف فئاتها وتحديدا سوق المستعمل.

أعلنت شركة فورد عن تجهيز أيقونتها Mach-E الكهربائية بحزمة الأنظمة المساعدة القوية.