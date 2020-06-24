جاجوار E-Type.. قصة تطور الطراز البريطاني المميز في 60 عاما

حقق طراز جاجوار E-Type ثورة في صناعة السيارات الرياضية بعد الكشف عنه للمرة الأولى، بالنظر لكونه من أوائل الموديلات القادرة على الوصول بسرعتها القصوى لـ150 ميلا في الساعة.

وقدم موقع "أوتو كار"، قصة تطور الطراز البريطاني المميز، حيث ذكر أن ظهوره الأول كان في عام 1961، حين قدم لزوار معرض جنيف الدولي للسيارات، وفي ذلك الوقت حصل على الثناء من إينزو فيراري مالك شركة فيراري، الذي وصف طراز E-Type بأنه من أجمل السيارات التي شاهدها في العالم، طرحت منه جاجوار في ذلك الوقت فئتين "كوبيه"، و "رودستر".

وقال "أوتور وان" أن جاجوار استوحت صناعتها لطراز E-Type من طرازها الرياضي D-Type العامل بمحرك بسعة 3.8 لتر، والذي شارك في سباقات Le Mans في ذلك الوقت.

وبدأت جاجوار في أواخر حقبة الخمسينيات بتقديم نسخ تجريبية من طراز E-Type كان أحدها باسم E1A prototype ظهر للمرة الاولى عام 1957، بحجم أصغر عن النسخة النهائية من E-Type التي ظهرت لاحقا مطلع السيتينيات.

بعد ذلك أدرك المسئولين في شركة جاجوار حاجتهم لتعديل الحجم والمساحة والأبعاد الخاصة بالتصميم الخارجي لطراز E-Type، اهتماما منهم بمتطلبات السوق الأمريكية حتى استقروا في النهاية على التصميم الذي قدم به الطراز للمرة الأولى عام 1961.

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وكان الجيل الأول من جاجوار E-Type الذي تم عرضه بمعرض جنيف، يعمل بمحرك ينتج قوة 265 حصان بسعة 3.8 لتر، مع ناقل سرعة يدوي مزود بـ4 سرعات.

وكانت تصل سرعته القصوى لـ150 ميل في السعة، وتوفر بسعر يبدأ من 2097 جنيه إسترليني للفئة الرودستر وبسعر 2196 إسترليني للنسخة الكوبيه.

واستمرت جاجوار في تطوير طراز E-Type، ففي عام 1964 طرحت منه جيل جديد بمحرك أكبر حجم، بسعة 4.2 لتر، من طراز XK.

وفي عام 1967 طرحت جاجوار نسخة جديدة محدثة من طراز E-Type بمجموعة من المميزات الجديد مثل كشافات أمامية من طراز S2، وفرامل أكثر تطورا، واستمرت هذه النسخة بالأسواق لعام واحد حتى 1968، وبحلول حقبة التسعينيات، أضافت جاجوار مزيدا من القوة الرياضية لطراز E-Type، بان منحته أول محرك GT، من فئة V12 بسعة 5.3 لتر.





واستمر تواجد طراز E-Type بالأسواق حتى عام 1975، حين استبدلته جاجوار في ذلك الوقت بطراز XJ-S، غير أن جاجوار أعادت طرح طراز جديد مستوحى من E-Type متواجد حاليا بالاسواق باسم F-Type.



