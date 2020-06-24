نيسان كيكس 2021 تدشن في اليابان “صور وتفاصيل جديدة”

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أكثر من شهر من التدشين العالمي لنيسان كيكس 2021، قدمت الشركة الموديل المحدث في السوق الياباني المحلي مع طرحه هناك في 30 يونيو بسعر يبدأ من 2,759,900 ين، ما يعادل 94,000 ريال، مع حصولنا على صور جديدة للموديل.

وقد حصلت كيكس 2021 على تحسينات تقنية وتحديثات للتصميم، والأهم من ذلك هو مولد طاقة هجين لأول مرة في تاريخ الموديل.

المولد الهجين فريد من نوعه، وبدون الدخول في تفاصيل تقنية كثيرة، يقوم المحرك البترولي 1.2 لتر بإرسال القوة للموتور الكهربائي، والتي يتكفل بنفسه بحركة السيارة بدون الحاجة لشحن السيارة بالكهرباء.. وتصل القوة الإجمالية للنظام إلى 129 حصان وعزم الدوران 260 نيوتن.متر.

وتم وصل المولد الهجين بجير أوتوماتيكي CVT مع صرفية وقود ممتازة عند 23.4 كيلومتر لكل لتر، وبالنسبة للتصميم الخارجي فيمكن اعتبار السيارة فيس ليفت للسوق التايلاندي ولكن لن يختلف كثيراً عن كيكس العالمية بشبك أمامي كرومي ومصابيح ضباب جديدة ومصابيح خلفية LED على شكل V وعدد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق الجديدة.

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