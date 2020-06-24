هيو جاكمان يقترب من تجسيد إينزو فيراري في فيلم فيراري

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مصادر مطلعة عن دخول الممثل الأسترالي هيو جاكمان في مفاوضات متقدمة، لتقديم السيرة الذاتية لمتسابق السيارات والمستثمر الإيطالي الشهير اينزو فيراري.
واشتهر اينزو فيراري وذاع صيته في حلبات سباق السيارات، كما أنه مؤسس فريق “فيراري” لسباق السيارات ومالك العلامة التجارية للسيارات الإيطالية الرياضية الشهيرة “فيراري”، ومن المتوقع أن يحمل العمل اسم “Enzo Ferrari”.
والجدير بالذكر أن الفيلم يأتي من تأليف “تروي كينيدي” وإخراج “مايكل مان”، ومن المُتوقع أن يبدأ التصوير في ربيع 2021 على أن يُعرض في نهاية العـام ذاته.
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