5 مركبات عسكرية.. نجوم روسية في الذكري 75 لاحتفالات عيد النصر

تحتفل روسيا سنويا بعيد النصر على النازية في اليوم الثامن من شهر مايو كل عام، وخلال العام الجاري، كانت الذكرى الـ 75 لهذا النصر، غير أن روسيا أجلت الاحتفال به لليوم الـ24 من يونيو/ حزيران الجاري بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقام موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، برصد أبرز المركبات العسكرية التي شاركت اليوم في الاحتفال الروسي، والحديث عن بعض قدراتها وإمكانياتها المميزة.

وبدأ الموقع قائمة بمركبة Typhoon المخصصة لقوات Airborne الروسية، والتي تعمل بمحرك "كامازا" بالديزل ينتج قوة 350 حصان، وتمتلك هذه المركبة قدرات عسكرية مميزة، أبرزها منصة أسلحة في الأعلى مزودة بسلاح أوتوماتيكي عيار 30 مم، وسلاح آلي عيار 7.62 مم، يمكن التحكم بهما عن بوعد لتحديد الأهداف بدقة، مع خاصية الرؤية الحرارية.

بعد ذلك ذكر الموقع ضمن قائمته شاحنة TOS-2 "Tosochka" الروسية العسكرية، والتي تعمل بنظام دفع خلفي ومخصصة لنقل الأفراد، وتكفي لجلوس 13 جندي في المنتطقة الخلفية، وهي شاحنة مضادة للحرائق، وتتمتع بأجهزة استشعار متطورة متصلة بالأقمار الصناعية لرصد الأخطار المحتملة ورصد الطائرات المسيرة.

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ومن المركبات ذات الأسحلة الثقيلة، شارك في الاحتفالية مركبة S-350 "Hero"، المخصصة لحمل الصواريخ المضادة للطائرات، وهي تتمتع بالعديد من أنظمة الاستشعار والرصد، المصاحبة لها، وتحتوي على 12 صاروخ مضاد للطائرات، ومجهزة للتصويب على أكثر من 10 أهداف في الوقت نفسه من مختلف الزوايا.

وبعد ذلك جاء ضمن القائمة، مركبة صواريخ MZKT-7930 الروسية، ضمن نظام الحماية الصاروخي Ball، وأوضح "موتور وان" أن هذه المركبة، مزودة بـ 8 صواريخ من طراز X-35 مخصصة لرصد واستهداف السفن الحربية.

ومن المركبات الحاملة لأسحلة الدمار الشامل ضمن المركبات المشاركة بالاحتفال، كانت هناك مركبة أنظمة الصواريخ البالستية ICBM التي تعمل بمحرك ينتج قوة 800 حصان، وتحمل على ظهرها منصة إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات، ووفقا لـ "موتور وان" فإن روسيا تمتلك من هذه المركبة 200 نسخة تحمي أرجاء الدولة الروسية.



