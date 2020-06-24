تسريب جينيسيس G70 فيس ليفت

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صور جديدة لجينيسيس G70 فيس ليفت القادمة، ويبدو أنها ستحصل على بعض التغييرات المعتبرة مع شبك أمامي جديد ومصابيح أمامية جديدة مشابهة لـ G90.

وفيما يتعلق بتوليد القوة، فيمكننا أن نتوقع أن تحصل على تشكيلة محركات محدثة، مثل محرك Turta III الجديد سعة 2.5 لتر بقوة 304 حصان ومحرك Lambda III بسعة 3.5 لتر بقوة 380 حصان، وسيتم إستخدام ناقل حركة جديد بثمان سرعات، بالإضافة إلى نظام ترفيهي محدث وأحدث مزايا الأمان.

وفي الختام، ما الذي تتوقعونه حول جينيسيس G70 فيس ليفت المحدثة؟ ترقبوا المزيد من التفاصيل قريباً.

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