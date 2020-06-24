صور مسربة لسيارات SUV القادمة لتويوتا

الخليج ٣٦٥ نت – منذ عام تقريباً أعلنت تويوتا وسوبارو عن تعاونهم لتطوير منصة كهربائية جديدة كلياً لسيارات ركاب متوسطة الحجم وكبيرة، وقد كانت خطوة منطقية تجمع بين خبرات تويوتا في مجال التوليد الكهربائي وخبرة سوبارو في الدفع الكلي، وتحمل المنصة الجديدة اسم e-TNGA.

والآن نرى صور مسربة من مكتب براءات الاختراع الصيني تكشف عن سيارتين قادمتين لتويوتا، الأولى كروس اوفر متوسطة الحجم بثلاثة صفوف مقاعد والثانية SUV كومباكت.. ولا نعلم مواصفات السيارتين بعد.

من ناحية التصميم نرى استلهام بسيط من شكل راف فور ولكزس UX، كما نلاحظ المرايا الجانبية الضيقة جدا، وهي في الغالب كاميرات، ومقابض الأبواب المخفية.. وبشكل عام تبدو السيارتان جاهزتان للإنتاج.

ويُذكر أن تويوتا تنوي طرح 10 سيارات مبنية على هذه المنصة الجديدة في الأعوام القليلة القادمة مع توسع السوق الكهربائي بالتدريج عالمياً.

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