وزارة الصحة تقدم نصيحة هامة عند ركوب سيارات الأجرة والنقل المشترك

الخليج ٣٦٥ نت – قدّم الدكتور “محمد العبدالعالي” المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عدة نصائح للمواطنين تتعلق باستحدام سيارات الأجرة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتطورات ومستجدات فيروس كورونا في المملكة والذي يعقد بشكل دوري منذ بدء تأثير جائحة كورونا على المملكة.

حيث نصح “العبدالعالي” المواطنين بضرورة الركوب في المقعد الخلفي عند استخدام سيارات الأجرة والنقل المشترك والابتعاد قدر الإمكان عن التزاحـم؛ وذلك للحماية من الإصابة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.