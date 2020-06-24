الخليج ٣٦٥ نت – قدّم الدكتور “محمد العبدالعالي” المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عدة نصائح للمواطنين تتعلق باستحدام سيارات الأجرة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتطورات ومستجدات فيروس كورونا في المملكة والذي يعقد بشكل دوري منذ بدء تأثير جائحة كورونا على المملكة.
حيث نصح “العبدالعالي” المواطنين بضرورة الركوب في المقعد الخلفي عند استخدام سيارات الأجرة والنقل المشترك والابتعاد قدر الإمكان عن التزاحـم؛ وذلك للحماية من الإصابة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تقدم نصيحة هامة عند ركوب سيارات الأجرة والنقل المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.