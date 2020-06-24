فيديو.. رحلة فريدة مع طراز كاديلاك CTS-V استغرقت 16 عاما

ضمن فئات السيارات السيدان، تمتلك صناعة السيارات الأمريكية مجموعة مميزة من الموديلات، أبرزها طراز كاديلاك CTS-V، الذي تطرحه شركة جنرال موتورز الآن لأكثر من عقد بالأسواق.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن كاديلاك قدمت من طراز CTS-V العديد من الموديلات المميزة كان منها الكوبيه والواجون، والسيدان.

ونقل الموقع الأمريكي، فيديو لمراحل تطور طراز كاديلاك CTS-V منذ طرح للمرة الأولى، صنعه الخبراء بقناة Cars Evolution المختصة برصد مراحل تطور السيارات المميزة عبر التاريخ.

وبدأ الموقع بالحديث عن الجيل الأول من طراز CTS-V الذي طرح عام 2004، وقال "موتور وان" إنه كان يعمل بمحرك ينتج قوة 400 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.7 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ163 ميل في الساعة.

وفي عام 2006، طرحت نسخة جديدة من الطراز، بمحرك جديد كليا، من فئة LS2، ينتج قوة 400 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 162 ميل في الساعة.

وفي 2009، وصلت نسخة جديدة من طراز كاديلاك CTS-V بمحرك أكثر قوة، ينتج 556 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 191 ميل في الساعة، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.1 ثانية.

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وفي عام 2011، قدمت كاديلاك أول نسخة من طراز CTS-V بهيكل خارجي من فئة "واجون"، تعمل بمحرك ينتج قوة 556 حصان، وتصل سرعته لـ 185 ميل في الساعة، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.2 ثانية.

وفي العام 2011 نفسه، طرحت نسخة "كوبيه" من هذا الجيل من طراز CTS-V، بمحرك أكثر قوة، تصل سرعته القصوى لـ 191 ميل في الساعة، وينتج 556 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.0 ثانية.

وفي عام 2015، طرحت نسخة خاصة من طراز CTS-V، بعدد محدود من النسخ يصل لـ 500 سيارة فقط منه طرحت للبيع بالأسواق، وكانت تعمل هذه النسخة الخاصة بمحرك ينتج قوة 556 حصان، وسرعة قصوى تصل لـ 191 ميل في الساعة.

وكانت النسخة التي طرحت في عام 2016، من طراز CTS-V، هي أقوى سيارة تطرحها كاديلاك في تاريخها، حيث كانت تعمل بمحرك ينتج قوة 640 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 200 ميل في الساعة، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.7 ثانية.

ثم طرحت كاديلاك نسخة خاصة جديدة من طراز CTS-V عام 2018، باسم "تشابيون شيب إيدشن"، صنعت منها 200 سيارة فقط، وكانت تعمل بمحرك ينتج قوة 640 حصان، وصل سرعته القصوى لـ 200 ميل في الساعة.

وفي عام 2019، طرحت كاديلاك نسخة خاصة أخرى من طراز CTS-V، باسم "بيدسيتال إيدشن"، بعدد محدود 300 سيارة فقط، وتعمل بمحرك ينتج قوة 640 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 200 ميل في الساعة، وهي النسخة المتواجدة حتى الآن من طراز CTS-V.



