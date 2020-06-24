مقارنة مثيرة بين سايبر تراك وغالبية شاحنات "بيك أب".. من الأطول؟

منذ الكشف عنه رسميا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتستمر السمات المميزة في الظهور عبر شاحنة تسلا سايبر تراك الجديدة.

وكشف فيديو جديد نشرته قناة Trending Owl عبر موقع يوتيوب عن ميزة تفضيلية جديدة تمنح شاحنة تسلا الأفضلية على حساب غالبية الشاحنات الـ"بيك أب" بالأسواق.

وحسبما ذكر موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات فإن قناة Trending Owl على موقع يوتيوب، أجرت مقارنة بين طول شاحنة تسلا سايبر تراك الجديدة، وأطوال غالبية الشاحنات المتواجدة بالأسواق من نفس الفئة.

وكانت شاحنة تسلا أطول من غالبية الشاحنات المتواجدة بالأسواق حاليا، في المقارنة التي ضمت أكثر من 30 شاحنة مختلفة من موديلات قديمة وحديثة، شملت شاحنات فورد F-150 و رام 1500 وشيفروليه "سيلفادور".

وبدأ فيديو المقارنة بذكر طول شاحنة تسلا سايبر تراك، الذي يصل لـ 6.89 متر، ما يعادل 232 بوصة، وكانت أول شاحنة توضع في مقارنة معها، شاحنة هامر H1 التي يبلغ طولها 4.69 متر، ما يعادل 185 بوصة.





ومن بعدها جاءت بالمقارنة شاحنة نيسان "فرونتر"، التي يصل طولها لـ 5.22 متر، ما يعادل 206 بوصة، وشاحنة هامر H2 سوت، التي يصل طولها لـ 5.17 متر.

بعد ذلك كشف الفيديو عن طول كل من شاحنة فولكسفاجن "أماروك"، التي تأتي بطولة 5.25 متر، وشاحنة ميتسوبيشي "تريتون"، التي يبلغ طولها 5.28 متر فقط.

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وجاءت بعدها شاحنة تويوتا "هيلوكس ريفو" التي يبلغ طولها 5.33 متر، وشاحنة مرسيدس X-CLASS التي يبلغ طولها 5.34 متر.

وكانت الشاحنات الأقرب في الطول لشاحنة تسلا سايبر تراك ضمن هذه المقارنة، شاحنة "ريفيان R1T" التي بلغ طولها 5.51 متر، وشاحنة شيفروليه AVALANCHE التي بلغ طولها 5.62 متر، وأيضا شاحنة رام 1500 SLT موديل 2018 التي بلغ طولها 5.81 متر.





كا اقترب طول شاحنة فورد F-150 رابتور موديل 2012 من طول شاحنة تسلا سايبر ترك والذي وصل لـ5.88 متر، وشاحنة فورد F-150 لاريات، موديل 2017 التي بلغ طولها 6.19 متر.

وشاحنة فورد F-650 العملاقة موديل 2008 XLT التي وصل طولها لـ6.50 متر، وأيضا شاحنة راسم 2500 ST موديل عام 2017، التي وصل طولها لـ6.62، كانوا جميعا من الشاحنات التي يقترب طولهم من طول شاحنة سايبر تراك الذي يصل لـ6.89 متر.





وفي ختام المقارنة، كانت الشاحنة الأقرب على الإطلاق من طول شاحنة تسلا، هي شاحنة فورد F-450 XL موديل 2017، التي وصل طولها لـ6.76 متر، ما يعني تغلب شاحنة سايبر تراك في الحجم على كافة الشاحنات من فئة "سايبر تراك" المتواجدة حاليا بالأسواق.



