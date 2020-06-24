السيسي يتمسك بتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع بليبيا تمهيدا لحل سياسي شامل المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الأربعاء 2020/6/24 08:29 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/6/24 08:29 م بتوقيت أبوظبي

السيسي يتمسك بتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع بليبيا تمهيدا لحل سياسي شامل.

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