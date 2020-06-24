تقرير للخارجية الأمريكية: الجيش الليبي نفذ عمليات ضد القاعدة وداعش والتنظيمات الإرهابية استهدفته بشكل أساسي المزيد

قالت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن الجيش الليبي نفذ عمليات ضد تنظيمي القاعدة وداعش، مؤكداً أن التنظيمات الإرهابية استهدفته بشكل أساسي.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب، الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية تجعل من مكافحة الإرهاب أولوية أمنية عليا وتتمتع بأطر قانونية ومؤسسية عالية الكفاءة لمحاربة التطرف والإرهاب.

وأضاف التقرير أن الرياض عملت على تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب وشاركت بفاعلية في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

تقرير الخارجية الأمريكية أكد أيضاً أن تنظيمي داعش والقاعدة حاولا بسط نفوذهما في اليمن بسبب الفراغ الأمني الناشئ من محاولات مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران للقفز على السلطة في اليمن.

وفيما يخص إيران، قال التقرير الأمريكي إن إيران تسمح لشبكة تسهيلات تابعة لتنظيم القاعدة بالعمل داخل أراضيها وإرسال الدعم المالي والمسلحين لمناطق النزاع في سوريا وأفغانستان.



وقال إن إيران كانت تنفق نحو 700 مليون دولار سنويا لتمويل الجماعات الإرهابية مثل حزب الله، كما أن العقوبات المفروضة على طهران مؤخرًا ساهمت بشكل كبير في تقليل هذا الدعم.



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وعززت القيادة العامة للجيش الليبي قواتها في خط المواجهة مع المرتزقة الأتراك والميليشيات الليبية الموالية لها بقوات ضخمة من الصاعقة والمدفعية مع الغطاء الجوي.



والثلاثاء، اعتمد الجيش الليبي خطة جديدة متكاملة لتأمين المنشآت النفطية خاصة بعد التهديدات التركية والميليشيات الليبية التابعة لها.

وفي وقت سابق الأربعاء، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على طهران طالت 5 إيرانيين تولوا قيادة السفن التي هربت نحو مليون ونصف برميل من الوقود إلى فنزويلا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الـ5 إيرانيين تولوا قيادة السفن التي سلمت شحنات من النفط إلى فنزويلا.

وأضاف أن اقتراح أن تعطي أمريكا إيران أموالا لتمويل الإرهاب "هو ببساطة أمر سخيف".

وأكد بومبيو أن إيران عرقلت عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يثير تساؤلات خطيرة حول جهود طهران وما تحاول أن تخفيه.