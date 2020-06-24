سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء لدى التعاملات الصباحية لبعض البنوك الحكومية وشركات الصرافة،وسجل سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري 16.01 جنيه للشراء مقابل 16.11 للبيع.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقرر غدا الخميس، وسط توقعات بتثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مستفيدة من انخفاض معدل التضخم واحتواء أية ارتفاعات مستقبلية لأسعار السلع والخدمات.

وسجل سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

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سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار، 16.1 جنيه للشراء و 16.2جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، وتكرر السعر في بنك مصر.

وفي معظم تعاملات البنوك الصباحية تم تداول سعر 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع على الدولار ،وفق مصرفيين،فقد تكرر السعر لدى بنوك منها البركة، الأهلي الكويتي، بلوم، العربي الأفريقي الدولي، المصري الخليجي، التجاري الدولي، قناة السويس، عودة، كريدي أجريكول ومصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو والإسترليني

بينما زاد سعر اليورو الأوروبي مسجلا 18.09 جنيه للشراء و18.28 جنيه للبيع، وارتفع أيضا الجنيه الإسترليني مسجلا 20.03 جنيه للشراء، و20.27جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي عند 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 49.89 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع على شاشة البنك الأهلي.