شاهد أول نظرة على تصميم مطار أمالاً الدولي “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة “أمـالاً” الوطنية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تصميم مطارها الدولي الجديد في مقطع فيديو ترويجي رائع.

ويأتي ذلك التصميم بتفاصيل فريدة مستوحاة من السراب الصحراوي الساحر، وتوقع “نيكولاس نيبلز” الرئيس التنفيذي للشركة أن المطار سيستقبل حوالي مليون زائر عند افتتاحه رسمياً، والذي سيتم استكمال تنفيذه في عام 2023.

وفيما يخص التجربة المميزة التي سيحظى بها الزائرين، قـال “نيكولاس نيبلز”: “سيوفر المطار بيئة فريدة مستوحاة من فلسفة أمالاً الخاصة، حيث سيشكل مساحة رائعة تعكس أسلوب الفخامة وأرقى مستويات الرفاهية، ما يمثل نقطة الانطلاق المثالية لرحلة لا نظير لها من التجارب الرائعة التي ستُحفر في ذاكرة المسافرين”.

وأضـاف: “عند الهبوط سيشاهد الزوار من الأعلى قطعة فنية ساحرة، وعند الاقتراب من المطار سيأسر الزوار تصميم المبنى المهيب بخطوطه الهندسية العاكسة، وسيكتمل المشهد الرائع مع ساحة المبنى التي تتميز بتصميماتها الداخلية المعاصرة والتي تزيدها سحراً وألقاً مجموعة من الأعمال الفنية والتجارب الفريدة”.