سيارات مستعملة تناسب الجميع بعد عزلة كورونا.. صور وأسعار

دخلت دول العالم رسميا في مرحلة التعافي من أثار تفشي فيروس كورونا، ويشمل ذلك أسواق السيارات بمختلف فئاتها وتحديدا سوق المستعمل.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص باخبار السيارات، فإن هناك خمسة سيارات مستعملة، حققت ارتفاع كبير في مبيعاتها خلال شهر مايو الماضي مع بداية مرحلة ما بعد كورونا.

وجمع الموقع السيارات الخمس في تقرير، بدأه بالسيارة الأكثر تحقيقا للمبيعات كطراز مستعمل في مايو الماضي، وهي طراز هوندا HR-V، الذي ارتفعت مبيعاته في مايو بنسبة وصلت لـ 88.8% عن ما كانت عليه في أبريل 2020، كما تحسنت مبعيات الطراز على الصعيد السنوي، بنسبة 53.1% عن ما كانت عليه في مايو 2019.

وفي المركز الثاني، جاء طراز فولكسفاجن Passat، الذي تحسنت مبيعاته في مايو الماضي بنسبة 71.2% عن ما كانت عليه في أبريل 2020، وعلى المستوى السنوي تحسنت مبيعات الطراز في مايو 2020 بنسبة 29% عن ما كانت عليه في مايو 2019.

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وفي المركز الثالث، جاء طراز شيفروليه "تراكس"، الذي تحسنت مبيعاته في مايو بنسبة 59.3% عن ما كانت عليه في أبريل 2020، وعلى المستوى السنوي، تحسنت مبيعات الطراز بنسبة 23.9% في مايو 2020، عن ما كانت عليه في مايو 2019.

وفي المركز الرابع، جاء طراز كاديلاك XT5 الذي ارتفعت مبيعاته في مايو الماضي، بنسبة 46% عن ما كانت عليه في أبريل 2020، وعلى المستوى السنوي، تحسنت مبيعات الطراز في مايو 2020 المنقضي بنسبة 37.9% عن ما كانت عليه في مايو 2019.

وفي المركز الخامس، جاء طراز "كومباس" من ماركة jeep، والذي تحسنت مبيعاته في مايو بنسبة 41.9% عن ما كانت عليه في أبريل 2020، وعلى المستوى السنوي، تحسنت مبيعات الطراز في مايو 2020 بنسبة 17.7% عن ما كانت عليه في مايو 2019.