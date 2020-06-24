فيديو.. شاهد تاريخ تعديلات بورش "كايمان" و"بوكستر"

عرف كل من طراز بورش بوكستر، وطراز بورش كايمان S، كالأشقاء الأضغر لطراز بورش الأغلى والأكبر حجما، 911.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن الطرازين، عاشا منذ طرحهما للمرة الأولى في ظل طراز 911، حيث استعانت بورش بالعديد من مميزات هذا الطراز في تطوير وتحسين موديلات "بوكستر"، و "كايمان S"، غير أن غالبية مبيعات بورش السنوية كانت تعتمد لسنوات طويلة على مبيعات هذين الطرازين.

وتقديرا لذلك، قام الخبراء بقناة Cars Evolution على موقع يوتيوب، برصد تاريخ تطور الطرازين، من الجيل الاول لأحدث أجيالهم، ونقل "موتور وان" الفيديو عن القناة المختصة برصد مراحل تطور أبرز السيارات عبر التاريخ.

وبدأ الفيديو بالحديث عن طراز بوكستر S، وكشف عن أن جيله الأول ظهر في عام 1996، وكان يعمل بمحرك ينتج قوة 201 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 152 ميل في الساعة.

وفي عام 1999، طرحت نسخة جديدة مشتقة من جيل طراز بوكستر S الأول، وكانت تعمل بمحرك ينتج قوة تصل لـ 252 حصان، في حين كانت تصل سرعته القصوى لـ 162 ميل في الساعة.

وطرحت نسخة أخرى من الجيل الأول من الطراز في عام 2002، وكانت تعمل بمحرك ينتج قوة تصل لـ 256 حصان، وكانت تصل سرعته القصوى لـ 164 ميل في الساعة.

وفي عام 2005، طرح الجيل الثاني من طراز "بوكستر S"، وكان يعمل بمحرك ينتج قوة 280 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 166 ميل في الساعة.

بعد ذلك، تحدث الفيديو عن طرح أول نسخة من طراز "كايمان S"، في عام 2006، وأوضح أن طراز "كايمان S" هو النسخة "الكوبيه" من طراز "بوكستر S"، وأفاد أن النسخة الأولى من "كايمان S 2006"، كانت تعمل بمحرك ينتج قوة 291 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 171 حصان.

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وفي عام 2009 طرحت بورش نسخة "فيس ليفت" جديدة، من طراز "بوكستر S"، تعمل بمحرك ينتج قوة 310 حصان، وتصل سرعته القصو لـ 169 ميل في الساعة.

وخلال العام نفسه، طرحت نسخة "فيس ليفت" جديدة من طراز "كايمان S"، تعمل بمحرك ينتج قوة 320 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 171 ميل في الساعة.

وفي 2010، طرحت بورش طراز ثالث جديد مشتق من "بوكستر S"، باسم "بوسكتر سبايدر"، تميز بأنه الاخف في الوزن بين كافة فئات "بوكستر" السابقة، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك ينتج قوة 320 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 171 ميل في الساعة.

ووصل الجيل الثالث من "بوكستر S"، باسم "كايمان S" في عام 2014، وكان يعمل بمحرك ينتج قوة 325 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 176 ميل في الساعة.

وأعقبه مباشرة طرح الجيل الرابع باسم "كايمان GT4"، عام 2016، وكان يعمل بمحرك ينتج قوة 385 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 183 ميل في الساعة.

وفي عام 2017، عاد اسم "بوكسترS"، للظهور من جديد بنسخة محدثة من الجيل الرابع بمحرك "فلات 4 تربو"، ينتج قوة 350 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 177 ميل في الساعة.

وفي عام 2018، طرحت بورش نسخة أخرى محدثة من الجيل الرابع، باسم "كايمان GTS"، وكانت تعمل بمحرك ينتج قوة 365 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 180 ميل في الساعة.

واختتم الفيديو قائمة تطور موديلات بوكستر– كايمان ، بنسخة 2020 المتواجدة حاليا باسم كايمان GT4، وتعمل بمحرك ينتج قوة 414 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 188 ميل في الساعة.



