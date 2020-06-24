صور.. مقارنة بالأسعار بين موديلات هوندا ومازدا 2020

قدم موقع "كار نيوز" مقارنة شيقة حول أداء شركتي مازدا و هوندا اليابانيتان منذ بداية عام 2020 الجاري، مشيرا لما قدمته كل ماركة من سيارات جديدة، وأسعار مختلفة، وما حققاه من نسب مبيعات.

وبدأ الموقع المقارنة، بالحديث عن الأسعار التي قدمتها الشركتان عبر الموديلات الجديدة التي طرحاها، منذ بداية العام الجاري، وذكر الموقع الأمريكي أن شركة هوندا تتسم سياراتها في غالبيتها بأسعار أعلى من التي تطرح بها سيارات مازدا.

وكانت المقارنة بين أغلى وأرخص سيارة طرحتا من الماركتين، فكانت أرخص سيارة طرحتها عوندا لعام 2020 هي طراز FIT بتكلفة 16,190 ألف دولار، وأغلى طراز طرحته كان بتكلفة 33,900 ألف دولار هو طراز Ridgeline.

وفيما يخص مازادا، كان أغلى طراز تطرحه هو طراز CX-9 بتكلفة 33,890 ألف دولار، وأرخص طراز تطرحه هو طراز CX-3 بتكلفة 20,640 ألف دولار.

بعد ذلك، قارن الموقع في تقرير بين إجراءات الأمن والسلامة التي تقدمها الشركتان في سياراتهما الجديدة لعام 2020، وأوضح أن شركة مازدا كانت أكثر تميزا في هذه الفئة من هوندا، موضحا أن غالبية موديلات مازدا الجديدة حصلت على أعلى تقييمات الأمن 10/10، في حين توقفت تقييمات سيارات هوندا عند متوسط 9.0/10، و 9.2/10.

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والفئة الثالثة من المقارنة، كانت تخص أداء السيارات، وكانت الغلبة بها أيضا لماركة مازدا، حيث أشار موقع "كار نيوز"، أن العديد من الخبراء والنقاد بمجال صناعة السيارات، فضلوا موديلات تابعة لمازدا فيما يخص أداء السيارة، مثل طراز CX-30، في حين تحفظوا في هذه النقطة على موديلات تابعة لهوندا طرحت خلال العام الجاري، ابرزها طراز أكورد الهجين، و طراز Clarity وطراز HR-V.

وضمن فئة السيارات الصغير في هذه المقارنة، كانت الغلبة لشركة هوندا، التي نجحت في طرح أبرز مجموعة سيارات صغيرة من فئة هاتش باك، كان أبرزها موديلات FIT و Civic، على عكس مازدا التي اهتمت بطرح موديلات SUV وسيدان منذ بداية 2020.

كما تفوقت هوندا في المقارنة بفئة أخرى، هي فئة Compact SUV التي قدمت بها هوندا موديلات مميزة مثل CR-V الذي حصد العديد من الجوائز كأفضل طراز من فئة Compact SUV متغلبا على العديد من الموديلات منها طراز مازدا CX-5.

في حين كانت الغلبة لشركة مازدا في مقارنة موقع "كار نيوز"، ضمن فئة السيارات الـ SUV، كون مازدا قدمت مجموعة من الموديلات المميزة ضمن هذه الفئة على عكس هوندا منذ بداية 2020 كان أبرزها طراز مازدا CX-9.



