فولكس فاجن ارتيون 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت فولكس فاجن الستار عن ارتيون 2021 فيس ليفت وارتيون شوتينج بريك الجديدة كلياً .. وقد حصلت ارتيون على مقدمة محدثة مع شريط ضوئي جديد يصل بين المصابيح الأمامية، مع فتحات هواء أكثر رياضية ومصابيح خلفية جديدة ونظام عادم رياضي.

التغيير الأهم للموديل هو إضافة نسخة “شوتينج بريك” الجديدة كلياً، وهي نسخة واجن عملية بصندوق أمتعة 1,632 لتر عند طي المقاعد الخلفية، أي أكثر بـ 75 لتر من الموديل القياسي.

بالعودة لارتيون القياسية فقد حصلت الداخلية على مقود جديد وتحديثات تقنية أخرى لنظام التحكم في المناخ والمعلومات الترفيهية لدعم تطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي بشكل لاسلكي، مع إضاءة محيطية بثلاثين لون مختلف وشاحن لاسلكي للجوال.

وستعتمد ارتيون 2021 على محرك هجين جديد كلياً بقوة 215 حصان، بالإضافة إلى محرك تيربو 2.0 لتر بأربعة سلندر بقوة 272 حصان في بعض الأسواق.. أما الباحثون عن أداء أعلى فبإمكانهم شراء نسخة ارتيون R بقوة 320 حصان وتصميم خارجي أكثر جراءة ونظام دفع كلي.

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