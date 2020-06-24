Mach-E.. أيقونة فورد الكهربائية بأنظمة جريئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة فورد عن تجهيز أيقونتها Mach-E الكهربائية بحزمة الأنظمة المساعدة القوية.



وأوضحت الشركة الأمريكية أنه بجانب الأنظمة المساعدة مثل الكبح الاضطراري، ومساعد الصف، ومحذر المرور المتقاطع هناك أيضا ما يعرف بوضع "Hands-Free-Mode"، والذي يتيح رفع اليدين عن المقود.

ومع ذلك، فإن السيارة Mach-E تطلب من قائدها دائما الانتباه؛ فالكاميرا بالأشعة تحت الحمراء تسجل حركة العين وموضع الرأس، وعند ملاحظة النظام لعدم الانتباه لفترة طويلة، فإنه يصدر صوت الإنذار أو يطلب تدخلا أو يوقف السيارة إذا لزم الأمر.

كما تتمتع سيارة فورد بنظام الحفاظ على حارة السير بدون علامات على الطريق، فضلا عن تطوير نظام المساعدة على القيادة في الزحام.

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ويمكن لعملاء فورد الحصول على هذه الوظائف عبر تحديث Over-The-Air.

وتسعى الشركة الأمريكية حاليا لإعادة سيارتها "إكسبلورر" للمشهد من خلال طراز جديد، بعد أن فقدت السيارة جاذبيتها في 2019.

وشهدت مبيعات فورد "إكسبلورر" تراجعا كبيرا في 2019 بنسبة 26% مقارنة بمبيعات 2018.

وكشفت شركة فورد النقاب عن سيارتها Explorer الجديدة، التي تنتمي لسيارات الأراضي الوعرة من فئات SUV.