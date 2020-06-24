كيا كرنفال 2021 الجديدة كلياً تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صانعة السيارات الكورية الجنوبية رسمياً عن كيا كرنفال 2021 استعداداً لتوفيرها في الأسواق في وقت لاحق من هذا العام، والجدير بالذكر أن السيارة التي تباع أيضاً باسم سيدونا في أسواق أخرى، كانت في حاجة ماسة إلى التحديث لسنوات عديدة، حيث تم الكشف عن الموديل الحالي في 2014.

حصلت السيارة الجديدة على تصميم أكثر ديناميكية، لجذب العائلات الشابة بمزيج من الابتكار والمرونة والأناقة حسب وصف الشركة، حيث تبدأ التغييرات الجذرية في التصميم مع الواجهة الأمامية مع غطاء محرك أطول عن طريق تحريك عمود A إلى الخلف، كما حصلت على شبك “أنف النمر” الجديد بلمسات كرومية أنيقة، ومصابيح أمامية أكثر زاويّة ومصابيح نهارية ليد مدمجة.

ومن الجانب، يظهر طول السيارة الأكبر بفضل قاعدة العجلات الطويلة، وإذا نظرنا إلى الخلف فإن أكثر ما يلفت نظرنا هو المصابيح الخلفية الأنيقة المتصلة بشريط ليد بكامل عرض السيارة، وفوق هذا الشريط هناك لمسات كرومية تلتف حول قاعدة النافذة الخلفية والنوافذ الجانبية الخلفية.

في حين لم تنشر كيا بعد تفاصيل أو صور المقصورة، لكنها تقول أنها أكثر اتساعاً من الطراز السابق، أما من ناحية القوة، فلا تزال التفاصيل غير رسمية، إلا أن التقارير تقول أنها ستستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات توربو سعة 2.5 لتر بقوة 277 حصان و421 نيوتن.متر من عزم الدوران، ومن المتوقع أن تتوفر أيضاً بخيار محرك بأربعة أسطوانات توربو سعة 1.6 لتر بمساعدة محرك كهربائي وبطارية ليثيوم أيون 1.5 كيلووات/س لتحصل على قوة إجمالية قدرها 227 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران.

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في الختام، ستقوم كيا بالكشف عن المزيد من المواصفات حول كارنفال 2021 الجديدة كلياً قريباً.. لذا كونوا على ترقب.