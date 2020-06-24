مرسيدس AMG GT المعدلة.. قوة هائلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة جي باور تعديلات على السيارة مرسيدس AMG GT لزيادة قوتها إلى 800 حصان.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن سيارتها المعدلة،GP 63 Bi-Turbo، تصل في المرحلة الأولى إلى قوة 700 حصان/900 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، بفضل التعديلات، التي أجرتها على محرك التربو المزدوج سعة 4 لترات والمكون من 8 أسطوانات على شكل حرف V بقوة 585 حصان/700 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وفي المرحلة الثانية تقدم جي باور سيارة مرسيدس المعدلة بقوة 750 حصان/1000 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

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ومع الانتقال للمرحلة الثالثة تقدم شركة التعديل للسيارة شاحن تربو جديد، وفلتر رياضي ومجموعة عادم من الفولاذ، وتعديلات على وحدة التحكم بالمحرك، وهو ما ساهم في زيادة معدلات الأداء إلى 800 حصان/1100 نيوتن متر.

وقبل أيام،كشفت شركة مرسيدس النقاب عن الموديل E 63 AMG الجديد بنسختيه الصالون والكومبي.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الجديد يمتاز من خلال المقدمة الجديدة والتصميم الجديد لشبكة المبرد والكشافات ومبيت العجلات المفتول العضلات والمآزر والعتبات الجديدة.