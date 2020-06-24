بالصور.. الفرق بين بي إم دبليو M5 ومرسيدس E63 قبل الطرح بالأسواق

يستقبل عشاق السيارات من فئة سيدان، طرازين جديدين في طريقهما للطرح قبل نهاية العام الحالي، سيشكلان إضافة قوية لهذه الفئة، وهما طراز بي إم دبليو M5، وطراز مرسيدس E63.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن طرازي مرسيدس وبي إم دبليو السيدان، تم الكشف عن تفاصيلهما الرسمية مطلع يونيو الجاري.

وقام الموقع الأمريكي بوضع الطرازين في مقارنة مميزة، كونهما متنافسان بارزان ضمن فئة سيدان، وأوضح أن غالبية التعديلات التي أجريت على هذه النسخ الأحدث منهما لعام 2021، كانت على التصميمات الخارجية لهما.

وتحدث "موتور وان" عن الواجهة الأمامية للطرازين، وقال عن هذه النسخة الجديدة من بي إم دبليو M5، إنها تطرح بواجهة متوسطة في الحجم، تكن أكبر من تصميم واجهات موديلات الفئة الخامسة الحالية، وأصغر من موديلات النسخ الحالية من الفئة الرابعة.

في حين طورت مرسيدس من الواجهة الامامية لطراز وأضافت له عرض إضافي في مساحته، في حين أن الثنائي يتمتعان بواجهات رياضية قابلة للفتح والغلق لتحسن من تدفق الهواء للمرحك.





ومن الخلف، ذكر الموقع أن طراز بي إم دبليو، حصل على خلفية عريضة، وفتحة عوادم أكبر في الحجم من طراز مورسيدس E63، مع قطعة إضافية من الكاربون فايبر تحمل طلاء مستقل بخلاف طلاء السيارة.





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بعد ذلك تحدث الموقع عن قدرات محركات الطرازين، وذكر أولا طراز بي إم دبليو M5، الذي يتوفر بفئة تقليدية، وفئة "كومبتيشن"، وذكر "موتور وان" قدرات محرك الفئة التقليدية من الطراز، والتي تعمل بمحرك توربيني مزدوج من فئة V8 بسعة 4.4 لتر، ينتج قوة 600 حصان، مع عزم دوران 750 نيوتون متر، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 3.4 ثانية.

في حين تعمل الفئة الـ "كومبتشن" من طراز M5، بمحرك توربيني مزدوج من فئة V8 بعسة 4.4 لتر، ينتج قوة 617 حصان، مع عزم دوران 750 نيوتون متر، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 3.3 ثانية.





والأمر نفسه مع طراز مرسيدس E63، الذي تتوفر منه فئة تقليدية، وأخرى أعلى في الأداء باسم E63 S، وفيما يخص فئة E63 التقليدية بتتوفر بمحرك توربيني مزدوج من فئة V8 بسعة 4.0 لتر، ينتج قوة 563 حصان، مع عزم دوران 750 نيوتون متر، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 3.5 ثانية.

والفئة الأعلى من الطراز E63 S، تتوفر بمحرك توربيني مزدوج من فئة V8 بسعة 4.0 لتر، تنتج قوة 603 حصان، مع عزم دوران 850 نيوتون متر، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل خلال 3.4 ثانية.

واختتم الموقع المقارنة بالحديث عن التقنيات المضافة للطرازين، بقوله أن طراز بي إم دبليو M5، يتمتع بداخله بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 12.3 بوصة، وشاشة عدادات رقمية بنسبة 100%.

في حين أن طراز مرسيدس E63، يتمتع من الداخل بشاشة معلومات لوحية مزدوجة بحجم كبير، تعمل بنظام معلوماتي متطور باسم MBUX.



