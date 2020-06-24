بالصور.. شاهد أفضل السيارات العائلية من موديلات 2020

طرح خلال عام 2020 مجموعة مميزة من السيارات ضمن الفئة العائلية، والتي تتمتع بكافة المميزات التي يتطلب تواجدها في السيارات العائلية لتمنحها التميز، مثل الرحابة، وإجراءات الأمن والسلامة المتطورة.

وقام موقع "كار نيوز" بجمع في قائمة مميزة، السيارات العائلية الأجدر بالثقة، من ضمن الموديلات التي طرحت منذ بداية 2020 ضمن هذه الفئة.

ومنح الموقع درجة تقييم للثقة، بناء على استفتاء شارك به القراء ومجموعة من خبراء السيارات في تقارير إحصائية سابقة، وفي المركز الأول، جاء طراز RX 350 موديل عام 2020، والذي حصل على تقيم ثقة من موقع "كار نيوز" 5/5، وتقييم كلي كسيارة عائلية وصل لـ 8.3/10، ويتوفر هذا الطراز للبيع بالأسواق بسعر يبدأ من 44,150 ألف دولار.

وفي المركز الثاني، جاء بعد طراز لكزس، طراز Equinox من شيفروليه، والذي حصد أعلى نسبة تقييم ثقة أيضا 5/5، في حين بلغ تقييمه الكلي ضمن السيارات العائلية قدر بـ 8.2/10، ويتوفر هذا الطراز للبيع بالأسواق بسعر يبدأ من 23,800 الف دولار.

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وفي المركز الثالث، جاء طراز كيا Optima موديل 2020، الذي حصل على تقييم ثقة كسيارة عائلية، وصل لـ 4.5/5 من موقع "كار نيوز"، في حين حصل على تقييم كلي 8.6/10، ويتوفر هذا الطراز للبيع بالأسواق بسعر يبدأ من 23,390 ألف دولار.

وفي المركز الرابع، جاء طراز هيونداي Santa Fe موديل 2020 الذي حصد تقييم 4.5/5 كطراز عائلي موثوق به، في حين حصل على تقييم كلي لأمكانيات وصل لـ 8.5/10، ويتوفر بالأسواق بسعر يبدأ من 26.125 ألف دولار.

وفي المركز الخامس جاء طراز كيا Sedona موديل 2020، الذي حصل على درجة تقييم للثقة من موقع "كار نيوز" وصلت لـ 4.5/5، حين وصلت درجة تقييمه بشكل إجمالي لـ 8.4/10، ويتوفر للبيع بالأسواق بسعر يبدأ من 27,600 ألف دولار.



