أكدت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، أن جميع التوقعات تشير إلى تراجع مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 25% هذا العام، بسبب الآثار السلبية التي أثرت على مصانع السيارات العالمية.
قال الرابطة في بيان لها، إنه من المتوقع انخفاض المبيعات فيدول الاتحاد الأوروبي إلى 6ر9 مليون وحدة، مقارنة بـ 8ر12 مليون العام الماضي.
أوضحت أن هذا الرقم يعد أقل عدد سيارات يتم بيعها منذ سبعة أعوام، عندما خرج القطاع منالركود الذي استمر لأعوام بعد الأزمة المالية 2008.
ومن المنتظر أن تعلن شركات السيارات العالمية وفي مقدمتها فولكس فاجن وفيات كرايسلر، عن نتائجها للربع الثاني، والتي من المتوقع أن تكون كارثية، فيما توقعت شركة فورد موتور الأمريكية تسجيل خسائر بقيمة 5 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر حتى يونيو الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بتراجع حاد في مبيعات السيارات بأوروبا خلال 2020 بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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