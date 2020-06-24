بي إم دبليو تكشف عن موعد طرح M5 الجديدة

كتب: باسل الحلواني

تعتزم عملاق صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي إم دبليو، طرح سيارتها الرياضية الجديدة M5 خلال يوليو القادم.

ومن المقرر أن يبدأ سعر السيارة الجديدة من 120 ألف و900 يورو.

Advertisements

تظهر M5 بملامح جديدة سواء من ناحية المقدمة والكشافات، التي تبدو

بملامح أكثر حدة، أوالمآزر المهيبة، فضلا عن التصميم الأنيق للمصابيح الخلفية.

وتعتمد السيارة الرياضية الجديدة المحرك سعة 4ر4 لتر بقوة 441 كيلووات/600 حصان أو 460 كيلووات/625 حصان، وتتسارع من الثبات إلى 100

كلم/س في غضون 3ر3 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/س، والتي يمكن زيادتها إلى 305 كلم/س بحسب الرغبة، أما متوسط استهلاك الوقود فيبلغ 5ر10 لتر/100 كلم.

ومن المميزات، التي يقدمها الموديل الجديدة، تطويرات وتحديثات تم إجراؤها على نظام الاستعمال مع الشاشات الكبيرة ونظام نقل الحركة، وكذلك التحسينات على مجموعة التعليق.