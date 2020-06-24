بنتلي بنتايجا 2021 تظهر بفيديو تشويقي تمهيداً لتدشينها

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد بنتلي للكشف عن بنتلي بنتايجا 2021 المحدثة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 يونيو، وها هي تشوق لسيارتها الجديدة في مقطع فيديو جديد يعرض بعض تفاصيل الاس يو في الفاخرة، لكن دون تقديم نظرة فاحصة عليها.

يركز الفيديو على الأجزاء الدائرية في تصميم بنتايجا المحدث، مثل عداد السرعة والساعة وعجلة القيادة وشبك مكبر الصوت وزر التشغيل والايقاف والعجلات والمصابيح الأمامية، لكنه لم يكشف عن العديد من التفاصيل الأخرى.

يجدر بالذكر أنه قد تسربت صور مؤخراً تكشف عن بنتايجا المحدثة بمصابيح أمامية معدلة لها شكل بيضاوي أكثر من المصابيح الدائرية الحالية، بالإضافة إلى مداخل أكبر ذات شكل شبه منحرف ستتواجد بداخلها مصابيح الضباب.

وبالدخول إلى المقصورة، يظهر لنا أن التغيير الأبرز هو شاشة النظام الترفيهي الأكبر، بالإضافة إلى فتحات مكيف الهواء المستطيلة فوقها، في حين سيظل بإمكان المشترين الحصول على نسخ من أربعة أو خمسة أو سبعة مقاعد.

ومن ناحية القوة، لا تزال التغييرات في المحركات غامضة، لكن بنتلي تؤكد أن الإصدار الهجين بالقابس سيظل موجوداً في تشكيلة السيارة، كما نتوقع أن تظل محركات W12 وV8 في التشكيلة أيضاً في حين من الممكن إجراء بعض التعديلات عليها لتحسين كفائتها وقوتها.

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في الختام، يذكر أنه منذ تقديمها في عام 2016، حققت بنتايجا نجاحاً كبيراً لبنتلي حيث قامت الشركة ببيع أكثر من 20,000 نسخة من سيارتها الفاخرة بمتوسط 13.7 سيارة يومياً، وهو رقم مذهل بالنسبة لسيارة بسعر يبدأ من 170,000 دولار (637,500 ريال).

الصور المسربة: