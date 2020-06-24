عرض التأجير التمويلي من عبداللطيف جميل على تويوتا كورولا 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة عبداللطيف جميل للتمويل، ولا تفوت فرصة الحصول على سيارات تويوتا 2020 بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي، التي تقدمها لك “شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل عبر شبكة فروعهم المنتشرة في أرجاء المملكة، احسبها صح واغتنم الفرصة، اشتر سيارتك بأقل تكلفة واستفد من عروض التمويل بالدفع بعد ثلاثة أشهر. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: تويوتا كورولا اكس ال اي 1.6 سي في تي موديل 2020: القسط الشهري: 1439 ريال مميزات العرض: Advertisements تأجيل سداد الدفعات الإيجارية الثلاث الأولى: تاريخ استحقاق أول دفعة بعد ثلاثة أشهر من العقد.

الإستفادة من الخدمات التالية:

– برنامج جميل للصيانة.

– المساعدة على الطريق

– برنامج العناية الممتدة لسيارات الهايبرد الشروط والأحكام: هذا العرض لمدة محدودة أو حتى نفاذ الكمية، ينتهى فى 30 يونيو 2020.

العرض على جميع سيارات تويوتا ما عدا ( C-HR – هايلاندر).

تخضع الخدمات الإضافية المذكورة لأحكام وشروط منفصلة خاصة بكل منها حسب موقع تويوتا السعودية.

الايجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الإيجارات الشهرية قابلة للتغيير في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الإئتماني للعميل.

معدل النسبة السنوي لـ كورولا 21.5%.

تطبق الشروط والأحكام. صورة العرض: للحصول على العرض وتقديم طلب الشراء: اضغط هنا

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