جاكوار I-Pace موديل 2021 تنطلق بتصميم محدث وتقنيات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جاكوار عن I-Pace 2021 مع مزايا تقنية إضافية وتغييرات بسيطة في التصميم، وهي متاحة للطلب في المملكة المتحدة بسعر يبدأ من 65,195 جنيه استرليني (303,600 ريال).

حصلت الاس يو في الكهربائية الجديدة على نظام ترفيهي Pivi Pro الجديد، والذي يوفر الوصول إلى وظائف مختلفة وعرضها على شاشة لمسية قياس 10 بوصة، بالإضافة إلى شاشة سفلية مقاس 5 بوصة، وشاشة أجهزة قياس رقمية قياس 12.3 بوصة، كما يتوفر شاحن لاسلكي بشكل اختياري أسفل الكونسول الوسطي، في حين توفر حزمة الهاتف الذكي دعماً لأندرويد أوتو وأبل كاربلاي والبلوتوث بشكل قياسي يمكنها إقران هاتفين في آن واحد، كما توفر بطاقتي SIM مدمجة مع خطة بيانات 4G مجانية تتيح لكم الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية.

وبشكل قياسي، حصلت السيارة الكهربائية على نظام كاميرا بزاوية 360 درجة، كما تم تحسين الرؤية الخلفية باستخدام مرآة ClearSight الرقمية والتي تستخدم كاميرا واسعة الزاوية مدمجة في الهوائي المثبت على السقف، كما تم تحديث نظام Meridian الصوتي الاختياري ليحصل على سماعتين إضافيتين، وبذلك يصبح المجموع 16 سماعة ومضخم صوت واحد، بالإضافة إلى نظام تنقية هواء المقصورة المحدث، والذي يُمكنه تصفية هواء المقصورة قبل بدء القيادة.

يذكر أن حزمة Black الجديدة تتوفر لجميع طرازات السيارة، مع لمسات ملونة لأجزاء معينة مثل محيط الشبك الأمامي اكرومي وأطراف النافذة من الساتان الكرومي، وأغطية المرآة الجانبية ومشتت الهواء الخلفي الرمادي، كما تضيف حزمة Black شارات خلفية سوداء لامعة، وبالحديث عن الألوان، فستحصل السيارة على خيارات طلاء جديدة لتشمل أحمر كالديرا وأزرق بورتوفينو ورمادي ايجر، كما تتوفر خيارات جنوط إضافية أيضاً.

ومن ناحية البطارية، فقد حصلت I-Pace 2021 على شاحن بقدرة 11 كيلووات بشكل قياسي، والذي يتيح شحن السيارة لتسير مسافة 53 كم في الساعة، في حين تستغرق عملية الشحن الكاملة 8.6 ساعة عند استخدام صندوق حائط بقدرة 11 كيلووات، أو 12.75 ساعة عبر صندوق حائط بقدرة 7 كيلوواط، والذي يوفر نطاق كهربي يصل إلى 35 كم لكل ساحة شحن، أما إذا حصلت على شاحن بقوة 50 كيلووات، فيمكنك الحصول على 63 كم من النطاق في 15 دقيقة أو 126 كم بشاحن 100 كيلووات.

وفي الختام، تستمد جاكوار I-Pace الجديدة قوتها من محركين كهربائيين بقوة إجمالية قدرها 400 حصان و696 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين توفر البطارية بقدرة 90 كيلووات نطاقاً إجمالياً يبلغ 470 كم للشحنة الكاملة.

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