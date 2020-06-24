نصائح هامة لتفادي الدوار والغثيان أثناء السفر بالسيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يعاني بعض الأشخاص من دوار الحركة (الشعور بالدوار والميل إلى القيء) أثناء ركوبهم السيارة لفترة طويلة خاصة في السفر، وهو ما يسبب إفساد الكثير من الرحلات للمصابين والمرافقين لهم.

وأوضح البروفيسور توماس يلينيك أخصائي طب السفر الألماني إن الغثيان يعد من ضمن المتاعب الصحية الشائعة أثناء السفر لكثير من الأشخاص حول العالم خاصة الأطفال، مؤكدا أنه يمكن التخلص منه باتباع بعض النصائح البسيطة.

ولقد نصح البروفيسور الألماني بضرورة عدم ملئ المعدة بشكل كامل أو تركها فارغة تماما قبل السفر.



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وأضاف يلينيك أنه يفضل تثبيت النظر إلى نقطة بعيدة في الأفق أثناء الجلوس في السيارة، وعدم قراءة الكتب أو مشاهدة فيلم على الحاسوب اللوحي.

كما نصح بأخذ فترة راحة من وقت لآخر لاستنشاق الهواء النقي أثناء السفر بالسيارة، أما إذا كان السفر بالطائرة فيمكن تجنب الغثيان من خلال الجلوس في مكان قليل التقلب مثل المقاعد الأمامية وفي منتصف الطائرة، مع مراعاة التحرك من وقت لآخر.

وأشار الأخصائي الألماني إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن تعاطي أدوية دوار السفر، أو يمكن تناول البديل النباتي المتمثل في الزنجبيل، وذلك في صورة شاي أو بمضغ قطعة صغيرة منه، حيث ثبتت فعاليته الكبيرة في منع الغثيان.