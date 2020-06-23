شعارات السيارات.. قصص أسطورية عمرها أكثر من 100 عام

قصص وحكايات غريبة لا يعرفها عشاق العملاء عن شعارات سياراتهم المفضلة، وأسباب اختيارها وما ترمز له.

بعض هذه الشعارات تغير أكثر من 30 مرة منذ إطلالته الأولى، وبعضها حافظ بعض الشيء على شكله الأول.

ورغم أن شعارات ماركات السيارات، لا تعتبر من ضمن المعضلات التصنيعية الحيوية في تطورها، إلا أن شعار السيارة يمثل توقيع الماركة، ويحمل الثقة للمستهلك في الطراز الذي يقدم على شراء السيارة من مجرد معرفته بشعارها.

ووفقا لموقع "هاي كونسبشن"، فإن لشعارات ماركات السيارات، تاريخ عريق خاصة الشعارات المعقدة، والتي شهدت العديد من مراحل التطوير والتعديل في تصميمها منذ طرحها.

وقدم الموقع الأمريكي، أغرب القصص وراء أبرز شعارات ماركات السيارات الشهيرة، وتاريخ تطور تصميم هذه الشعارات، وأسباب اختيارها.

وبدأ الموقع بشعار ماركة "ألفا روميو"، الإيطالية، الذي يعتبر من أكثر شعارات السيارات عمقا في معناه، وأكثرها تعقيدا في تصميمه.

وقال الموقع إن شعار "ألفا روميو"، ظهر للمرة الأولى عام 1910، وهو يتكون من قسمين، الأيسر ويحتوي على شعار صليب أحمر مع خلفية بيضاء، في إشارة لمدينة ميلانو الإيطالية، التي تعتبر مقر نشأة الشركة، والقسم الثاني على اليمين، لثعبان ورجل يخرج من فمه، ويقدم هذا الرمز معنى لإعادة البعث، وليس تنينا ينفث النيران من فمه كما يعتقد الغالبية العظمى.

وعلى مدار تاريخ الشركة الإيطالية، تطور تصميم شعار ألفا روميو 6 مرات، مع الإبقاء على رموز الشعار كما هي.

بعد ذلك تحدث الموقع عن القصة وراء شعار ماركة "أستون مارتن" البريطانية، وقال الموقع إن الشركة تأسست في عام 1913 على يد "روبرت بامفورد" و"ليونل مارتين"، وكانت تحمل مسمى Bamford & Martin Ltd في بدايتها.

وتغير اسم الشركة لأستون مارتن بداية من عام 1914، بعد فوز ليونل مارتن بسباق Aston Hill Climb.

وتغير شعار الشركة 6 مرات عبر تاريخها، وكان أول تصميم له عبارة عن دائرة تحمل أول حروف أستون مارتن، وبعد إعادة افتتاح الشركة في عام 1926 على يد مجموعة من المستثمرين، منحت للمرة الأولى شعارها الشهير ذو الأجنحة في خلفيته.

ومن الماركات التي شهدت تطورا وتعقيدا في تصميم شعارها، ماركة أودي الألمانية الشهيرة.

وأوضح الموقع أن الشركة في عام 1932 اتحدت مع 3 شركات أخرى هي شركة DKW وشركة Wanderer وشركة Horch التي تحمل اسم مؤسس شركة أودي أوجوست هورش، والـ4 حلقات، تمثل الاتحاد بين الشركات الأربعة حتى الآن، ومنذ اتحادهم تطور شعار الحلقات 6 مرات.

Advertisements

ثم تحدث الموقع عن تاريخ تطور شعار ماركة بي إم دبليو، وذكر أن شعار الشركة البافارية ظل متماسكا دون تغييرات جهورية على مدار 90 عاما منذ تأسيس الشركة التي كانت في البداية مصنعة لمحركات الطائرات.

وقال موقع "هاي كونسبشن"، رغم بساطة شعار بي إم دبليو، إلا أن الآراء تباينت حول أصل الشعار وما ترمز إليه الألوان به.

وأكد الموقع أن اتحاد اللونين الأزرق والأبيض معا يرمز لـ"عملية دوران المروحيات الأمامية للطائرات"، في حين أن الرأي الآخر يقول إن اللونين الأزرق والأبيض يرمزان لألوان العلم البافاري.

بعد ذلك تحدث الموقع عن تاريخ تطور شعار ماركة كاديلاك العريقة لصناعة السيارات.

وقال الموقع إن كاديلاك هي أكثر ماركة سيارات شهد شعارها تغييرات في تصميمه على مدار 100 عام بهذه القائمة، حيث تم تغيير تصميم شعار الشركة خلال قرن أكثر من 30 مرة.

وذكر الموقع أن شعار كاديلاك كان دائما ما يظهر بتصميمات مبهمة، تدل على العديد من المعاني غير المفهومة، غير أنه في غالبية الأحيان احتفظ بتاج غصن الزيتون من حوله والألوان المميزة بداخله التي تكررت في غالبية مراحل تعديل التصميم.

بعد ذلك تحدث الموقع عن شعار ماركة فيراري الإيطالية، وذكر أن قصة تصميم شعار الشركة من أغرب القصص، حيث استوحى مؤسس فيراري شعار الحصان الواثب، من شعار كان مرسوما على طائرة الطيار الإيطالي الشهير "فرانشيسكو باراكا".

وأوضح الموقع أن إينزو فيراري مؤسس الشركة، التقى بوالدة هذا الطيار البطل بعد وفاته، ونصحته باستخدام شعار الحصان ليكون رمزا لسيارات شركته، ليمنح الحظ الحسن والنجاح.

ومن بعدها ذكر الموقع شعار شركة مرسيدس، الذي شهد مراحل تطور عديدة منذ عام 1900.

وفي ذلك الوقت، احتاج ملاك الشركة لاستخدام شعار رسمي، يرمز لوالد مؤسس الشركة، وأشقائه بول وأدولف دايملر، ومن هنا ظهرت فكرة النجمة ذات الثلاث أركان، التي ترمز لإمكانيات الشركة في تصنيع مركبات تصلح للسماء والأرض والبحر.



