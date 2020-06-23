مقتل شخصين وإصابة 4 جراء هجمات جوية بالسويداء ودير الزور في سوريا المزيد

قال التلفزيون السوري، الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت ضربات إسرائيلية في المجال الجوي، قرب مدينة السويداء وفي محافظة دير الزور، شرق البلاد على حدود العراق.

ولم يذكر التلفزيون تفاصيل بشأن الضربات الإسرائيلية، لكن وكالة الأنباء السورية، أكدت أن الهجمات أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، فضلًا عن أضرار مادية.

وشنت إسرائيل عشرات الضربات خلال الشهور القليلة الماضية على ما يشتبه بأنها أهداف إيرانية منتشرة في أنحاء سوريا.

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وأمس الإثنين، تصدت الدفاعات الجوية السورية، لأهداف معادية في محيط قاعدة حميميم بريف اللاذقية.

وسمع أصوات الانفجارات العنيفة بمحيط مدينة جبلة بريف اللاذقية وكانت ناجمة عن تدمير أهداف معادية حاولت الاقتراب من المنطقة.

وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية قاعدة حميميم العسكرية تصدت للأهداف ودمرتها بالكامل أثناء محاولتها الاقتراب من محيط المنطقة.

وأكدت أن طائرات مسيرة مصدرها مناطق سيطرة المجموعات المسلحة بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، حاولت الاقتراب من القاعدة قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية من تفجيرها قبل وصولها لهدفها.