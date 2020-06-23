توافق مصري سوداني على مشروع قرار عربي بشأن سد النهضة

قال وزير سوداني اليوم الثلاثاء إن الخرطوم والقاهرة توافقتا على مشروع قرار عربي بشأن سد النهضة يصدر عقب الاجتماع الطارئ للجامعة العربية، دون الكشف على تفاصيله.

جاء ذلك على لسان عمر قمر الدين إسماعيل، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، خلال حضوره الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث التطورات بشأن ليبيا والجلسة الخاصة بشأن سد النهضة.



وبحسب بيان صادر عن الخارجية السودانية، فقد أكد إسماعيل في كلمته على أن بلاده طرفٌ أصيل في مفاوضات سدّ النهضة، مشيرا إلى توافق الدول الثلاث على 90٪ من النقاط الخلافية، ومعربا عن استعداد الخرطوم "التام لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر".

وأعلن إسماعيل "توافق السودان ومصر على مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة بعد التنسيق التام بين البلدين"، دون أن يكشف البيان السوداني عن تفاصيله.

ودعا إلى "الاستمرار في عملية التفاوض البناء والابتعاد عن التصعيد، مع التأكيد على حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية وحق السودان ومصر في الحفاظ على أمنهما المائي".

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وفي وقت سابق من اليوم، وجهت إثيوبيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي ردا على ما قدمته مصر من خطاب بشأن سد النهضة.

واعتبرت إثيوبيا في الرسالة أن إنهاء المفاوضات الثلاثية هو "أفضل طريق" للمضي قدما في حل القضايا العالقة بين البلدان الثلاثة، رافضة في الوقت نفسه الخطوة المصرية باللجوء إلى مجلس الأمن.

والجمعة، أعلنت مصر، تقدمها بطلب لمجلس الأمن حول سد النهضة تدعو للتدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها، وفق قواعد القانون الدولي للتوصل لحل عادل للقضية.

واتخذت مصر هذه الخطوة- بحسب بيان رسمي- على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية "غير الإيجابية".

وتخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات شاقة منذ سنوات لمعالجة مخاوف مصر من سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا (دولة المنبع) على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل.