تخفيض أسعار الفئة الأولى من "جلوري 330S"

كتب: باسل الحلواني أقرت شركة ناشيونال موتورز، وكيل DSFK في مصر، مالكة علامة جلوري الصينية، خصماً على الفئة الأولى من سيارتها سباعية المقاعد جلوري 330s. 330s. بلغ مقدار الخصم المقرر على الفئة الأولى من جلوري 330s، نحو3 آلاف جنيه، ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات "جلوري 330s"، التي تتوافر في السوق المحلية بـ3 فئات من التجهيزات. أسعار جميع فئات "جلوري 330s"، التي تتوافر في السوق المحلية بـ3 فئات من التجهيزات. Advertisements وكان شهر يونيو الجاري، قد شهد تغييرات في أسعار عدد من السيارات سباعية المقاعد المتوافرة في السوق المصرية.

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