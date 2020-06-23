وكالة تويوتا بأمريكا توجه رسالة لمشتري كورفيت 2020

الخليج ٣٦٥ نت – لا يزال الطلب على شراء شيفروليه كورفيت ستنغراي 2020 الجديدة كلياً مرتفعاً، في حين أن صانعة السيارات لا تستطيع تلبية هذا العدد من الطلبات، لذا قررت إحدى وكالات تويوتا بأمريكا الاستفادة من هذا الوضع برسالة ذكية وبسيطة للغاية.

حيث قامت الوكالة التي تقع بولاية لويزيانا الأمريكية بنشر رسالته على إحدى لوحات الإعلانات، قائلاً: “لا تزال تنتظر سيارة كورفيت الخاصة بك؟ تعال واحصل على سوبرا الآن”، وهي ضربة ذكية حيث تبلغ تكلفة سيارة تويوتا سوبرا أقل بحوالي 10,000 دولار (37,500 ريال) من C8 الجديدة، واعتباراً من العام المقبل، ستطرح تويوتا سوبرا ذات المحرك بأربعة أسطوانات بفارق سعر يصل إلى 17,000 دولار (64,000 ريال).

بالطبع السعر ليس الفارق الوحيد بين السيارتين الرياضيتين، حيث تتميز كورفيت الجديدة بمحرك وسطي مع تصميم داخلي وخارجي متميز، أما إذا كنت تقارن من حيث القوة والأداء، فإن كورفيت هي الفائز بشكل واضح، حيث تتفوق على سوبرا بـ 113 حصان التي تستمد قوتها من محرك بي ام دبليو ذي الست أسطوانات، في حين تستمد كورفيت قوتها من محرك V8 بتنفس طبيعي بقوة تصل إلى 495 حصان، لذا السؤال الآن، هل ستتمكن تويوتا أو أي من وكلائها من إقناع مشتري سيارة شيفروليه على تغيير رأيهم؟

من جانبهم قال مرتادو منتدى كورفيت تعليقاً على رسالة الوكيل: “من فضلك، من يريد شراء سيارة سوبرا التي لا يريدها أحد، سننتظر سيارة كورفيت حتى تصل إلينا”، والآن، ما رأيكم بما فعله وكيل تويوتا؟

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